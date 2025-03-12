ºÒ³²»Ù±ç´óÉÕ·Ð¸³¼Ô¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¡×¤¬55.6% - ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï?
¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3·î11Æü¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº 2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï3·î7Æü¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Ë½»¤à20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1,076¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÒ³²»Ù±ç´óÉÕ¤Î·Ð¸³
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¶âÁ¬¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï52.1%¡£´óÉÕ·Ð¸³¤Î²ó¿ô¤Ï¡Ö2¡Á3²ó¡×(21.2%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿2011Ç¯(59.3%)¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿2016Ç¯(25.2%)¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿2024Ç¯(31.6%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1²óÅö¤¿¤ê¤Î´óÉÕ³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö501±ß¡Á1,000±ß°Ê²¼¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î27.5%¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö500±ß°Ê²¼¡×(24.3%)¡¢¡Ö1,001±ß¡Á2,000±ß°Ê²¼¡×(20.7%)¤ÈÂ³¤¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö(ÆÃÃÊ¤½¤ÎÃÏ°è¤È¤Î)´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×(49.0%)¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»È¤Ã¤ÆºÒ³²»Ù±ç¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¡¢¡Ö1,001±ß¡Á2,000±ß°Ê²¼¡×(28.6%)¤ä¡Ö5,001±ß¡Á10,000±ß°Ê²¼¡×(24.3%)¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÍýÍ³¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡Ö¿ÆÎà¤äÃÎ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×(43.6%)¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×(29.3%)¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×(27.9%)¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢47.4%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¼ÂºÝ¤ËºÒ³²»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï55.6%¤Ç¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤ÎÆÏ¤Êý¤ËÆ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ë¡×(44.0%)¤ä¡Ö»Ù±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤òÁª¤Ù¤ë¡×(42.1%)¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¼«¼£ÂÎ¤Ë»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¯¡×(36.8%)¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤¬¿×Â®¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ËÆÏ¤¯¡×(26.8%)¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤Î»È¤ï¤ìÊý¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×(26.3%)¤â²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»È¤Ã¤¿ºÒ³²»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÂåÍý´óÉÕ¡Ù¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢35.8%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤¦¤Á¡ÖÂåÍý´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï66.4%¤Ç¡¢ÂåÍý´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤«¤é¡×(¤È¤â¤Ë59.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤ÆËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬26.1%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤¬37.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×(53.2%)¤ä¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×(52.3%)¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´Ê°×¥È¥¤¥ì¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î52.3%¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿å¡×(46.8%)¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×(39.6%)¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×(38.7%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
ºÒ³²»Ù±ç´óÉÕ¤Î·Ð¸³
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¶âÁ¬¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï52.1%¡£´óÉÕ·Ð¸³¤Î²ó¿ô¤Ï¡Ö2¡Á3²ó¡×(21.2%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿2011Ç¯(59.3%)¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿2016Ç¯(25.2%)¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿2024Ç¯(31.6%)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
°ìÊý¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»È¤Ã¤ÆºÒ³²»Ù±ç¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¡¢¡Ö1,001±ß¡Á2,000±ß°Ê²¼¡×(28.6%)¤ä¡Ö5,001±ß¡Á10,000±ß°Ê²¼¡×(24.3%)¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÍýÍ³¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡Ö¿ÆÎà¤äÃÎ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×(43.6%)¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×(29.3%)¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×(27.9%)¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢47.4%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¼ÂºÝ¤ËºÒ³²»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï55.6%¤Ç¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤ÎÆÏ¤Êý¤ËÆ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ë¡×(44.0%)¤ä¡Ö»Ù±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤òÁª¤Ù¤ë¡×(42.1%)¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¼«¼£ÂÎ¤Ë»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¯¡×(36.8%)¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤¬¿×Â®¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ËÆÏ¤¯¡×(26.8%)¡¢¡Ö´óÉÕ¶â¤Î»È¤ï¤ìÊý¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×(26.3%)¤â²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»È¤Ã¤¿ºÒ³²»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÂåÍý´óÉÕ¡Ù¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢35.8%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤¦¤Á¡ÖÂåÍý´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï66.4%¤Ç¡¢ÂåÍý´óÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤«¤é¡×(¤È¤â¤Ë59.5%)¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤ÆËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬26.1%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤¬37.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×(53.2%)¤ä¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×(52.3%)¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´Ê°×¥È¥¤¥ì¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î52.3%¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿å¡×(46.8%)¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×(39.6%)¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×(38.7%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£