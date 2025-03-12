¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë·×5¼ºÅÀ¤ÇCLÇÔÂà¡Ä¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»Ø´ø´±¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØUEFA.com¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý3¤ÇÀè¾¡¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢52Ê¬¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£2»î¹ç¹ç·×0¡Ý5¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï²¿¤«¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¾ìÌÌ¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢CL¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Âç²ñ¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¹¤®¤¿¡£²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼Á¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ìë¤Î»î¹ç¤Î¸å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»´»ö¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý3¤ÇÀè¾¡¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢52Ê¬¤Ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£2»î¹ç¹ç·×0¡Ý5¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Âç²ñ¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¹¤®¤¿¡£²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼Á¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ìë¤Î»î¹ç¤Î¸å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»´»ö¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×