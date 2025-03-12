33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡·ëº§Á°¤ËÉ×¤ÎÅ¾¶ÐÀè¡¦²Æì¤ÇÆ±µï¡ÖÊªÀ¨¤¯¸ÉÆÈ´¶¤¸¤¿¡×À¸³è²ó¸Ü¡¡µÙ¶È·Ð¤Æ21Ç¯³èÆ°ºÆ³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Õ¹á¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ê33¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ²Æì¤Ø°Ü½»¤·¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Ï16Ç¯¤Ë²Æì¤ØÅ¾¶Ð¡£18Ç¯¤Ë²Æì¤ÇÆ±µïÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦½Õ¹á¡£Æ±Ç¯·ëº§¤·¡¢Íâ19Ç¯¤ËÉ×¤¬Åìµþ¤ËÅ¾¶Ð¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¹Ô¡£21Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÌ¼¤Ï3ºÐ¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤«¤é¡Ö½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï·ëº§Á°¤Ë²Æì¤Ë½»¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿½Õ¹á¤Ï¡ÖÉ×¤¬µ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾¶Ð¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡£²Æì¤ËÅ¾¶Ð¤Î»þ´ü¤Ç¡¢»ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç°ìÃ¶Æ±µï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤Á°¸þ¤¤Ë¡¢³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¡È¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¸ÉÆÈ¤¬¡¢¸ÉÆÈ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Õ¹á¡£¡ÖÉ×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¹½·ãÌ³¤Ç¡¢Ãë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ìë¤âÃÙ¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¼ÈÓ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¤Þ¤Ç»Å»öÃæ¿´¤ËÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÃ¤¹Áê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¯¡¢É×¤âÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯°ì¿ÍÍê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¯¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2018Ç¯4·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿½Õ¹á¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÀ¯¼£µ¼Ô¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¡¢6Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£