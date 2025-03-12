ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¢¡ÈÂÀ¤â¤âÁ´³«¡ÉÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¸µNMB48¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀ¤â¤â¤à¤¤À¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊõÅç¼Ò¤µ¤ó¤è¤ê¥à¥Ã¥¯ËÜ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Î¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Ç¤¹¤«!?ÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«!?¤È´¿´î¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ´Åö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âNMB¤Îº¢¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ì½ï¤ËËÜ¤òºî¤ë²áÄø¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹ »£±Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤ë¡¼¡©¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó°ì½ï¤ËÇº¤ó¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥à¥Ã¥¯ËÜ¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¤ÎºîÀ®²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþÍ¥µª¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÍ¥µª¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀ¤â¤â¤à¤¤À¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊõÅç¼Ò¤µ¤ó¤è¤ê¥à¥Ã¥¯ËÜ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþÍ¥µª¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÍ¥µª¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£