Number_i¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¤òÈ¯É½¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÈ½ÃÇ¡Ö¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTOBE¡×¤Ï¡¢3·î31ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNumber_i¡ØTOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024 No.O -ring-¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡õ´ßÍ¥ÂÀ
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ØTOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024 No.O -ring-¡ÙÈ¯Çä±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò2025Ç¯3·î31Æü¤«¤é±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ö¸Î¤ËºÝ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´°äÂ²¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡ÖTOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024 No.O -ring-¡×È¯Çä±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤êNumber_i¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ö¸Î¤ËºÝ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´°äÂ²¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖTOBELIVE at ARIAKEARENA 2024 No.O-ring-¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
TOBE OFFICIALSTORE¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤ÎÄÌ¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò2025Ç¯3·î31Æü¤«¤é±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä±ä´ü¤ËÈ¼¤¤¡¢°ì»þÅª¤ËÈÎÇä¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÆü¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTOBE
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¡õ´ßÍ¥ÂÀ
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ØTOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024 No.O -ring-¡ÙÈ¯Çä±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò2025Ç¯3·î31Æü¤«¤é±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡ÖTOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024 No.O -ring-¡×È¯Çä±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤êNumber_i¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»ö¸Î¤ËºÝ¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´°äÂ²¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖTOBELIVE at ARIAKEARENA 2024 No.O-ring-¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
TOBE OFFICIALSTORE¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤ÎÄÌ¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿Í½Äê¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò2025Ç¯3·î31Æü¤«¤é±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä±ä´ü¤ËÈ¼¤¤¡¢°ì»þÅª¤ËÈÎÇä¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯ÇäÆü¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTOBE