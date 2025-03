モスバーガーに、島根県出雲市産の抹茶を使用した、濃厚な抹茶を楽しめる「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」がレギュラーメニューとして新登場!

豊かな香りと程よい渋みや苦みを感じられる、抹茶好きの方に向けたシェイクです☆

モスバーガー「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」

サイズ・価格:Sサイズ 350円 (税込)/Mサイズ 430円(税込)

販売期間:2025年3月19日(水)〜 ※定番

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本の食材や特色を活かした魅力あるメニューづくりを行っている「モスバーガー」

2019年からは、日本各地の“抹茶”をソースに使用した「まぜるシェイク」を定番メニューとして販売しており、今回は島根県出雲市産の抹茶を使用した「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」が発売されます。

気温が低く日照時間も短い島根県出雲市は、本来、茶葉の生育に適した気候ではありません。

しかし、その分、鮮やかな緑色と甘みのある出雲ならではの茶葉に育ちます。

今回使用する出雲抹茶は、明治40年創業以来、出雲市を中心に茶葉の生産から製造販売までを一貫して行っている桃翠園が、「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」のためにオリジナルでブレンドしたもの。

桃翠園は、取締役社長が茶の鑑定技術を競う「全国茶審査技術競技大会」で優勝経験を持つなど、高い技術を有しています。

桃翠園が生産し、モスのバニラシェイクに合うようにオリジナルでブレンドした出雲抹茶をソースに仕立てた「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」

抹茶の持つ苦み、香りや鮮やかな緑色といった特徴を濃厚に感じられるソースを、柔らかな甘みのあるモスシェイクのバニラと混ぜて楽しむことができます。

セット価格に140円追加することで、セットドリンクとしてMサイズが選択可能です。

モスバーガーのバニラシェイクに合うようにオリジナルでブレンドされた出雲抹茶をソースに仕立てた”まぜるシェイク”。

2025年3月19日よりレギュラーメニューに仲間入りする、モスバーガー「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」の紹介でした☆

※これまで販売されていた「まぜるシェイク 宇治抹茶」は、「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」の発売にともない販売終了となります

