モスバーガーにて、15時以降限定のスイーツとして「ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ>」がレギュラーメニューに仲間入り!

ふんわりとした食感とカナダ産100%のメープルシロップの甘さが特徴の、シンプルで飽きの来ないパンケーキです☆

モスバーガー「ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ>」

価格:520円(税込)※イートイン専用

※セットドリンク対象の飲み物と、セットにすることができます

発売日:2025年3月19日(水)〜※定番

販売開始時間:15時以降

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(「モスバーガー&カフェ」を含めた一部店舗除く)

モスバーガーに、2022年7月から2024年11月まで「モスバーガー&カフェ」店舗限定で販売されていた人気メニュー「ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ>」が登場。

しっとり・ふんわり食感のスフレパンケーキに、バターを乗せてカナダ産100%のメープルシロップをかけたメニューです。

『スフレ』とは「ふくらんだ」という意味で、「ふわふわした食感」のことを指し、パンケーキに膨らむ要素を入れたものが「スフレパンケーキ」と呼ばれています。

口当たりのふんわり感を楽しめるように、焼き方にこだわっているのもポイント。

シンプルなつくりながらも、バターのほんのりとした塩味がパンケーキやメープルシロップの甘さを引き立たせます☆

テイクアウト専用:冷凍 ふんわりスフレパンケーキ

価格:480円(税込)

販売開始日:2025年3月19日(水)〜 ※定番

販売時間:終日販売

自宅でも出来立てのパンケーキが楽しめるよう、テイクアウト限定の冷凍品もラインナップ。

電子レンジで温めることで、しっとり・ふんわりの食感が楽しめます。

※ドリンクセット対象外です

※メープルシロップは付きません

しっとり・ふんわり食感のスフレパンケーキに、バターを乗せてカナダ産100%のメープルシロップをかけたパンケーキがレギュラーメニューに仲間入り。

モスバーガーの「ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ>」は、2025年3月19日より販売開始です☆

