¸µ²£¹Ëµ®Çµ²Ö¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÈÂÐ·è¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê´°ÇÔ¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤â¡Ö²¶¤è¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡¸µ²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤¬£±£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È¤ÎÂç¿©¤¤ÂÐ·è´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥®¥ã¥ëÁ¾º¬£Ö£ÓÂç¿©¤¤ÌÔ¼Ô£´ÈÖ¾¡Éé´ë²è¤òÊüÁ÷¡£ºÇ½é¤ÎÂÐ·è¤Çµ®Çµ²Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¥á¥·¤Ï¡¢µ®Çµ²Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÇúÀ¹¤ê¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡£·Ü¥â¥â£µ£°£°¥°¥é¥à¡¢¤Ä¤¯¤ÍÃÄ»Ò£²£°¸Ä¡¢ÆÚ¥Ð¥é¡¢¾Æ¤Ìß¡¢¥Í¥®¡¢¥¥Î¥³¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤ÉÁí½ÅÎÌ£³¡¦£·¥¥íÄ¶¤¨¡£
¡¡µ®Çµ²Ö¤Ï¡Ö£³£°Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¡¢¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¤È¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì£¤À¤Ê¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥¯¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²£¤ÇÌÔÎõ¤Ë¿©¤Ù¤ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ¾º¬¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²èÌÌ¤«¤é¹¬¤»ËþºÜ¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¡Ö¤¨¤¨¡Á¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¡£
¡¡µ®Çµ²Ö¤Ï³«»Ï£±£µÊ¬¤Ç£±¡¦£³¥¥í¤ò¿©¤ÙÀÚ¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£·ë¶ÉÀ©¸Â»þ´Ö¤Î£µ£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤é¤º¡¢£±¡¦£¸¥¥í¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾Ê¬¤ÎÎÌ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤ÎÊý¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤â¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤¤¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£²¶¤è¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£