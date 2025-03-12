¡Ú¶âòÏ¾Þ¡Û¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤ÏËüÁ´¤ÎÂÖÀª¡¡£°£³¡Á£°£µÇ¯¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼°ÊÍè¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ø¿Ø±Ä¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÎ×¤á¤ë¡×
¢¡Âè£¶£±²ó¶âòÏ¾Þ¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£±£¶Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±ÃåÇÏ¤ËÂçºåÇÕ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£³·î£±£²Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¶âòÏ¾Þ£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤ÏºäÏ©¤òÃ±Áö¡£³Ú¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤µÓ¼è¤ê¤Ç£µ£²ÉÃ£¹¡½£±£²ÉÃ£´¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾¾²¬½õ¼ê¤Ï¡ÖÀè½µ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ÆÂÎ¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À°¤¨¤ëÄøÅÙ¡£¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æ°¤¤â¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾õÂÖ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤ÎÀ¾Â¼½ßÌéµ³¼ê¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿£³·î£¶Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢£Ã£×¥³¡¼¥¹¤òÃ±Áö¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£·£·ÉÃ£¹¡½£±£±ÉÃ£·¤ÎÌÔ»þ·×¤ò·×»þ¡£Àè½µ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇ·Ú¤µ¤¬°ìÁØÁý¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£ºòÇ¯¤Î»¥ËÚµÇ°¡¢ÍÇÏµÇ°¤È¥²¡¼¥ÈÌÌ¤Î²ÝÂê¤òÏªÄè¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ´Ö¤ÏÆþÇ°¤ËÃóÎ©¤òÎý½¬¡£¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¯²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî£²²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¡££³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¡££²£°£°£³Ç¯¡Á£²£°£°£µÇ¯¤Î¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼°ÊÍè£²Æ¬ÌÜ¤Î¶âòÏ¾Þ£³Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¡£