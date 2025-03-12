¡ÚÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡ÛSixTONES¡ØVVS¡Ù¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¼õ¾Þ
¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬12Æü¡¢¡ØÂè39²ó ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±Ç¯´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡¢ÀµÌ£Çä¾åËç¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×Ë®³ÚÉôÌç¤Ï¡¢SixTONES¤Î¡ØVVS¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSEVENTEEN¡¢Snow Man¤é¤Ç¸«¤ëÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
¡¡¡ØVVS¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿SixTONES½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVVS¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢4·î22Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò´°Á´±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È3¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡×¤â¼õ¾Þ¤·±ÇÁüÉôÌç¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥¹¥È3¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ËKing¡õPrince¡ØKing & Prince LIVE TOUR 2023 ¡Á¥Ô¡¼¥¹¡Á¡Ù¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò LIVE TOUR 2023 'POPMALL'¡Ù¤¬¼õ¾Þ¡£
¡¡¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×ÍÎ³ÚÉôÌç¤Ï¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ø¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¥ë¥¿¡¼¥ó¡Ù¡¢¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¤ÏStray Kids¡ØStray Kids 2nd World Tour ¡ÈMANIAC¡É ENCORE in JAPAN¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSEVENTEEN¡¢Snow Man¤é¤Ç¸«¤ëÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
¡¡¡ØVVS¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿SixTONES½é¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVVS¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢4·î22Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò´°Á´±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È3¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡×¤â¼õ¾Þ¤·±ÇÁüÉôÌç¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×ÍÎ³ÚÉôÌç¤Ï¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ø¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¥ë¥¿¡¼¥ó¡Ù¡¢¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¤ÏStray Kids¡ØStray Kids 2nd World Tour ¡ÈMANIAC¡É ENCORE in JAPAN¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£