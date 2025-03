日本レコード協会が12日、『第39回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表し、Snow Manが4thアルバム『RAYS』で「アルバム・オブ・ザ・イヤー」(邦楽)を、10thシングル「LOVE TRIGGER/We'll go together」で「シングル・オブ・ザ・イヤー」(邦楽)を受賞。計5冠に輝いた。Snow Manの4thアルバム『RAYS』は、昨年1年間に発売されたシングルで最も正味売上枚数(総出荷数から返品数を差し引いた売上枚数)が多かった作品に贈られる「アルバム・オブ・ザ・イヤー」(邦楽)を受賞。また、メンバーの岩本照の主演ドラマ『恋する警護24時』の主題歌「LOVE TRIGGER」と、渡辺翔太の主演ドラマ『先生さようなら』の主題歌「We'll go together」のダブルA面シングルが「シングル・オブ・ザ・イヤー」(邦楽)に輝いた。『RAYS』は「ベスト5アルバム」(邦楽)、「LOVE TRIGGER/We'll go together」と11thシングル「BREAKOUT/君は僕のもの」は「ベスト5シングル」(邦楽)をそれぞれ受賞し、計5冠を獲得した。