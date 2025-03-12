»þÂå·à¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ÖÂçÌ¾¡×¡ÖÅÂÍÍ¡×¡Ö¾·³¡×¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡© °Õ³°¤È»Ù½Ð¤¬Â¿¤¯¤Æ¡ÖÀÖ»ú¡×¤À¤Ã¤¿¡© ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²û»ö¾ð¤È¤Ï
¾·³¤È¤Ï
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¾·³¤È¤Ï¡¢¡ÖÀ¬°ÐÂç¾·³¡Ê¤»¤¤¤¤¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¤°¤ó¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¸ÅÂå¤Ë¡Ö²Ü°Ð¡Ê¤¨¤ß¤·¡Ë¡×¤òÀ¬Æ¤¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃæÀ¤¤Ë¤Ê¤êÉð²È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¬°ÐÂç¾·³¤ÏÉð²È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¤¬Âå¡¹¾·³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌ¾¤È¤Ï
ÂçÌ¾¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¾·³¤ËÄ¾ÀÜ»Å¤¨¤¿ÀÐ¹â1ËüÀÐ°Ê¾å¤ÎÉð²È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÂçÌ¾¤Î²È¿Ã¤ÎÃæ¤Ë¤âÀÐ¹â1ËüÀÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾·³¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ»Å¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÂçÌ¾¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÌ¾¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢1ËüÀÐÄøÅÙ¤Î¾®ÂçÌ¾¤«¤é¡¢²Ã²ìÁ°ÅÄ²È¤Î¤è¤¦¤Ë120ËüÀÐ¤ÎÂçÂçÌ¾¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¹¾¸ÍÃæ´ü°Ê¹ß¤ÎÂçÌ¾¤Î¿ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í260²ÈÁ°¸å¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï1Ëü～3ËüÀÐ¤Î¾®ÂçÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÂÍÍ¤È¤Ï
ÅÂÍÍ¤Ï¡¢ÂçÌ¾¤ä´úËÜ¡Ê¤Ï¤¿¤â¤È¡Ë¤Ê¤É¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤Éð²È¤Î·É¾Î¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿ÂçÌ¾¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï´úËÜ¤Î¤³¤È¤òÅÂÍÍ¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Î´úËÜ¤È¤Ï¡¢¾·³¤ËÄ¾ÀÜ»Å¤¨¤¿Éð»Î¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐ¹â1ËüÀÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£ÆÁÀî²È¤ÎÉðÎÏ¤òÊª¸ì¤ë¡Ö´úËÜÈ¬Ëüµ³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î´úËÜ¤Ï5000¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¡ÖÈ¬Ëüµ³¡×¤Ï´úËÜ¤Î²È¿Ã¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´úËÜ¤È´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤Ç¡Ö¸æ²È¿Í¡Ê¤´¤±¤Ë¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´úËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¾·³¤Ë»Å¤¨¤ëÉð²È¤Ç¤¹¤¬¡¢´úËÜ¤Ï¾·³¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸æ²È¿Í¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾·³¡¦ÂçÌ¾¡¦´úËÜ¡ÊÅÂÍÍ¡Ë¤Ç¤ÏÃ¯¤¬°Î¤¤¡©
¾·³¡¦ÂçÌ¾¡¦´úËÜ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÀÐ¹â¤¬Â¿¤¤¤Û¤¦¤¬°Î¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÌ¾¤Ï1Ëü～120ËüÀÐ¡¢´úËÜ¤Ï1ËüÀÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾·³²È¤ÎÀÐ¹â¤ÏÌó700ËüÀÐ¤Ç°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾·³¡äÂçÌ¾¡ä´úËÜ¤Î½ç¤Ë°Î¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãé¿ÃÂ¢¤ÇÍÌ¾¤ÊÀÖÊæÈÍÀõÌî²È¤ÈµÈÎÉ²È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£ÀõÌî²È¤ÏÀÐ¹â5Ëü3000ÀÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÈÎÉ²È¤Ï4200ÀÐ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÐ¹â¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈµÈÎÉ¾åÌî²ð¤¬ÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤òÉî¿«¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÈÎÉ²È¤Ï¡Ö¹â²È¡Ê¤³¤¦¤±¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ·Îé¤ò¤È¤ê¤·¤¤ëÌò¿¦¤Ç¡¢ÂçÌ¾ÊÂ¤ÎÂÔ¶ø¤Ç¤·¤¿¡£µÈÎÉ¾åÌî²ð¤¬ÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤òÉî¿«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÈÎÉ²È¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¾·³¡¦ÂçÌ¾¡¦´úËÜ¡ÊÅÂÍÍ¡Ë¤Î²û»ö¾ð
¾·³¡¦ÂçÌ¾¡¦´úËÜ¤Î²û»ö¾ð¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÀÐ¹â½ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÀÐ¤Î²ÁÃÍ¤ò27Ëü±ß¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾·³²È¡§1Ãû8900²¯±ß
¡¦ÂçÌ¾¡§27²¯～3240²¯±ß
¡¦´úËÜ¡§～27²¯±ß
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÂçÌ¾¤È¤¤¤¨¤É¤â²û»ö¾ð¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»²¶Ð¸òÂå¤ä¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤òÉéÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¸æ¼êÅÁÉáÀÁ¡Ê¤ª¤Æ¤Ä¤À¤¤¤Ö¤·¤ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤¬ÂçÌ¾²È¤ò¶ì¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÄÂç¤ÊÎÎÃÏ¤ò¤â¤ÄËëÉÜ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü°Ê¹ß¤ÏÀÖ»ú¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´úËÜ¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÎµëÍ¿¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸ÇÄêÀ©¤Ç¾ºµë¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»þÂå¤¬²¼¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¾å¤¬¤ëÊª²Á¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼Ú¶âÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¾·³¤ÏÉð²È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÂçÌ¾¤È´úËÜ¡ÊÅÂÍÍ¡Ë¤Ï¾·³¤Ë»Å¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐ¹â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Î¤µ¤äË¤«¤µ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀÐ¹â½ç¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤´úËÜ¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÌ¾¤â»²¶Ð¸òÂå¤Ê¤É¤Ç½ÐÈñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤É³Ú¤Ê·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Î¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤È¡¢»þÂå·à¤Ê¤É¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
½ÐÅµ
¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¶¨Æ±¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ ¡Ú²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡Û¤Ê¤É¤Î¡¤¹¾¸Í»þÂå¤Î1ÀÐ¡Ê¤³¤¯¡Ë¤Ï¡¤¸½Âå¤Î²¿±ß¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§»³º¬¸ü²ð
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î