iDeCo¤Î²þÀµ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯20Ëü±ß¡×¶á¤¯ÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÇ¯¼ý700Ëü±ß¡×¤Î50ºÐ²ñ¼Ò°÷¤òÎã¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
iDeCo¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
iDeCo¤Ï³Ý¤±¶â¤òÁ´³Û¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ë¤è¤ê²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½êÆÀ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤ä¡Ö½»Ì±ÀÇ¡×¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀÇ¤ÏÎß¿Ê²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÀáÀÇ¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢iDeCo¤ÏNISA¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤Ë¤Ï¡Ö½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£iDeCo¤Ï½êÆÀ¹µ½ü¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÇiDeCo¤Î³Ý¤±¶â¾å¸Â³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢iDeCo¤Î³Ý¤±¶â¾å¸Â³Û¤¬²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤·¡Ë¡§·î³Û2Ëü3000±ß ¢ª ·î³Û6Ëü2000±ß
²ñ¼Ò°÷¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤¢¤ê¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â¤È¤Î¹ç»»¤Ç·î³Û5Ëü5000±ß ¢ª·î³Û6Ëü2000±ß¡ÊiDeCo¤Î¾å¸ÂÅ±ÇÑ¡Ë
¸øÌ³°÷¡§Âà¿¦ÅùÇ¯¶âµëÉÕ¤È¤Î¹ç»»¤Ç·î³Û5Ëü5000±ß¢ª·î³Û6Ëü2000±ß¡ÊiDeCo¤Î¾å¸ÂÅ±ÇÑ¡Ë
¼«±Ä¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡§¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¤È¹ç»»¤Ç·î³Û6Ëü8000±ß¢ª·î³Û7Ëü5000±ß
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê³Ý¤±¶â³Û¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÀ©ÅÙ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Á°¹à¤ÇµºÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤êiDeCo¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
iDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÇÀ©Í¥¶ø¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Î50ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬¡ÖËè·î6Ëü2000±ß¡ÊÇ¯´Ö74Ëü4000±ß¡Ë¡×¤ò65ºÐ¤Þ¤Çµò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¡×¤È¡Ö½»Ì±ÀÇ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖËèÇ¯¤ª¤è¤½19Ëü70±ß¡×¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¾åµ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖËè·î6Ëü2000±ß¡ÊÇ¯´Ö74Ëü4000±ß¡Ë¡×¤òµò½Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
iDeCoÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÀáÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤iDeCo¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×ÅÀ¤Ç¤¹¡£iDeCo¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢NISA¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ë¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤¬Ë³¤·¤¤¿Í¤ÏÌµÍý¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢iDeCo¤Ï±¿ÍÑ±×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ä³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀÇ¶â¤Î·Ú¸º¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢iDeCo¤Î»ñ»ºÉ¾²Á³Û¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï²ÝÀÇ³Û¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ç50ºÐ²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬iDeCo¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
iDeCo ¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀáÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤¤À©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
iDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤«¤ó¤¿¤óÀÇÀ©Í¥¶ø¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¶âÍ»Ä£ ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ－ÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»Ä£´Ø·¸¤Î¼çÍ×¹àÌÜ－
¼¹É®¼Ô¡§¾®ÎÓÍµ
FP1µéµ»Ç½»Î¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¡¦M&A¥¨¥¥¹¥Ñー¥È