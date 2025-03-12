²¿´ó²ÚÀ¯¶¨°Ñ°÷¡¢Ãæ¹ñ¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁý¿Ê¤òÄó°Æ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»3·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡ÊÀ¯¶¨¡ËÂè14´üÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Î²¿´ó²Ú¡Ê¤«¡¦¤¤«¡Ë»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Êë¤é¤¹¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÀ¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÇ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÃÏ°è¤«¤é¹âÎð¼Ô¸þ¤±ÍÑÉÊÅ¹¤¬½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤Î»Å»ö¤äÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¦¶È³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤ÎÀìÌç³Ø²Ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´ØÏ¢¤Î³Ø²Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³ØÀ¸¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤ë²ð¸î¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø½°¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²¿»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤È24Ç¯¤ÎÁ´¹ñÎ¾²ñ¡ÊÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢²¿»á¤Ï²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¶äÈ±¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë½Ð¤·¡¢´ØÏ¢¤ÎÉôÌç¤ä°Ñ°÷²ñ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¡ÖÄó¸À¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÎ©Ë¡¿ä¿Ê¤ä»ñ¶âÅêÆþ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î·òÁ´²½¡¢¿Íºà°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¼¼Â¡¢ÀìÌçË¡¼¹¹Ô¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¿ÊÅ¸¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½ºß¡¢¹¾À¾¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¾Ê¤¬²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏÊý¾òÎã¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎË¡À°È÷¤Ë¸þ¤±Â¤¬¤«¤ê¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë¡¢¹ñÌ³±¡ÊÛ¸øÄ£¤¬¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼·ÐºÑ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·»þÂå¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤Î¹ËÎÎÅªÊ¸½ñ¤Ï4Ê¬Ìî26¹àÌÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÄóµ¯¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°á¿©½»¤ä°ÜÆ°¡¢²ð¸î¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»öÊÁ¤òÌÖÍå¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì±À¯Éô¤¬21¤ÎÉôÌç¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÇÀÂ¼Éô¤ÎÍÜÏ·¡Ê¹âÎð¼Ô²ð¸î¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯Å¸¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³°Õ¸«¡×¤òÈ¯É½¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Î¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê·×²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï´û¤Ë10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Î¿¿¤ÎÀ¸³è¥Ë¡¼¥º¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë»³Åì¾Ê¤ä»ÍÀî¾Ê¡¢±ÀÆî¾Ê¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏÄ¹º»»Ô¤Î´ë¶È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÎ¾²ñ¤Ç¤â¡Ö¿Í¸ý¹âÎð²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼·ÐºÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·úµÄ¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÎ¾²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¿»á°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½¤ä°Ñ°÷¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¤Ç¤â¡¢¹âÎð²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ð¸î»ö¶È¤È²ð¸î»º¶È¤ÎÀ¯ºö¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò½¼¼Â¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ä°Ñ°÷¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¼Ò²ñ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤ä´ØÏ¢Î©Ë¡¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤¬°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥¶Ì·é¡Ë