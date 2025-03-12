¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¡ª¡Ö²«¶â»þÂå¤ÎºÆÍè¤Ï¤Ê¤ë¤«¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ£³·î10Æü¡¢25-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ù¤È·ÀÌó¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯²Æ¤«¤é£µÇ¯´Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¤ä¥×¡¼¥Þ¤È¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ï£µÇ¯¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï25Ç¯£¸·î£±Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢²áµî¤Ë£²ÅÙ¡Ê1985Ç¯¡Á1996Ç¯¡¢2006Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÈFA¥«¥Ã¥×¤ò£³ÅÙÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡Ú¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤Ç£³È¯²÷¾¡¡ªPL25ÀïÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¥¡¼¥×¡ª¡Ã¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë £³¡Ý£± ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÂçÉý¤Ê¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢·ÀÌó³Û¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó123²¯5000Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎCEO¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤òLFC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Ë°ì½ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤ÎÌîË¾¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë£µÇ¯´Ö¤Î¥Ê¥¤¥¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î¤´·òÆ®¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡20Ç¯²Æ¤«¤é£µÇ¯´Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¤ä¥×¡¼¥Þ¤È¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ï¡¢²áµî¤Ë£²ÅÙ¡Ê1985Ç¯¡Á1996Ç¯¡¢2006Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë¥¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÈFA¥«¥Ã¥×¤ò£³ÅÙÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡Ú¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤Ç£³È¯²÷¾¡¡ªPL25ÀïÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¥¡¼¥×¡ª¡Ã¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë £³¡Ý£± ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÂçÉý¤Ê¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢·ÀÌó³Û¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó123²¯5000Ëü±ß¡ËÄøÅÙ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎCEO¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤òLFC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Ë°ì½ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤ÏÀ®¸ù¤Ø¤ÎÌîË¾¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÄó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë£µÇ¯´Ö¤Î¥Ê¥¤¥¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î¤´·òÆ®¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô