日本レコード協会が12日、『第39回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。昨年1年間でCD、音楽ビデオ、有料音楽配信などの売上金額の合計が最も多かったアジアのアーティストに贈られる「ベスト・エイジアン・アーティスト」は、韓国の13人組グループ・SEVENTEENが2年連続2度目の受賞を果たした。SEVENTEENは、ベストアルバム『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』が「アルバム・オブ・ザ・イヤー」(アジア)、「ベスト3アルバム」(アジア)を受賞。12thミニアルバム『SEVENTEEN 12th Mini Album「SPILL THE FEELS」』も「ベスト3アルバム」(アジア)を受賞している。

なお、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門は、Mrs. GREEN APPLEが初受賞。「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」洋楽部門は、テイラー・スウィフトが同じく初受賞となった。「ベスト・演歌/歌謡曲・アーティスト」は純烈が受賞。リーダーの酒井一圭は「キャバレー、銭湯からはい上がってきた純烈としましては、あまりにキラキラとしたゴールドディスク大賞に目まいがします。応援いただいた全ての皆さんのおかげです。これからも正々堂々と純烈道を歩んで参ります。ありがとうございました!」とコメントしている。■『第39回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品▼アーティスト・オブ・ザ・イヤー【邦楽】Mrs. GREEN APPLE(初受賞)【洋楽】テイラー・スウィフト(初受賞)▼ベスト・エイジアン・アーティスト【アジア】SEVENTEEN(2回目)▼ベスト・演歌/歌謡曲・アーティスト純烈▼ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー【邦楽】Aぇ! group【洋楽】ザ・ラスト・ディナー・パーティー【アジア】aespa▼ベスト・演歌/歌謡曲・ニュー・アーティスト風輪▼アルバム・オブ・ザ・イヤー【邦楽】『RAYS』(Snow Man)【洋楽】『ザ・トーチャード・ポエッツ・デパートメント』(テイラー・スウィフト)【アジア】『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』(SEVENTEEN)▼シングル・オブ・ザ・イヤー「LOVE TRIGGER/We'll go together」(Snow Man)▼ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー【邦楽】『VVS』(SixTONES)【洋楽】『ライヴ・アット・ザ・ウィルターン』(ザ・ローリング・ストーンズ)【アジア】『Stray Kids 2nd World Tour “MANIAC”ENCORE in JAPAN』(Stray Kids)▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード【邦楽】「Bling-Bang-Bang-Born」(Creepy Nuts)【洋楽】「Nobody」(ワンリパブリック)【アジア】「Magnetic」(ILLIT)▼ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング【邦楽】「Bling-Bang-Bang-Born」(Creepy Nuts)【洋楽】「APT.」(ROSE & Bruno Mars)【アジア】「Magnetic」(ILLIT)▼特別賞宇多田ヒカル『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』ヴァリアス『THE ALFEEトリビュート・アルバム 五十年祭』ヴァリアス・アーティスト『Precious Days』竹内まりや■日本ゴールドディスク大賞一般社団法人 日本レコード協会が1987年に制定し、以降毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストおよび作品を顕彰するもの。選考基準は「CD、音楽ビデオ等の正味売上実績(総出荷数から返品数を差し引いたもの)と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績」。『第39回 日本ゴールドディスク大賞』は2024年1月1日〜12月31日の売上実績に基づき各賞を授与した。