Ãæß·Íµ»Ò¡¡É×¤Î»Å»ö¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊ¡²¬°Ü½»¡Ö¡È¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×½éÂå¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæß·Íµ»Ò¡Ê51¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Ü½»¤·¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅ¾¶Ð¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¡£½Ð»º¸å¤ËÉ×¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ãæß·¡¢º£¤ÎÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ²Æì¤Ø°Ü½»¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë½Õ¹á¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¡¢Å¾¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ãæß·¤Ï2012Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢2014Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ë°Ü½»¡£2015Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖºÇ½é¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤Ï»ä¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿Ãæß·¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡È»ä¤ÏÊ¡²¬¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡É¤È¡£É×¤È¤·¤Ð¤é¤¯2¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢µòÅÀ¤¬Åìµþ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÉÔ°Â¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæß·¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÈÝÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÀ¸³è¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ½éÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç»Å»ö¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¤¹¤´¤¯³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ø¤Î°Ü½»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿ÍÄÃÕ±à»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥ÞÍ§¡£»ä¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¾®³Ø¹»¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Ç¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤ä¤Ã¤ÑÉ×¤â¤¹¤´¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤«²ÈÂ²¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢±ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ§Ã£¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â½õ¤±¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£