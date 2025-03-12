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2025.07.21¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
2025.08.02¡ÊÅÚ¡Ë Zepp Sapporo
2025.08.10¡ÊÆü¡Ë Zepp Nagoya ¢¨SOLD OUT
2025.08.11¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë Zepp Namba
2025.08.17¡ÊÆü¡Ë Zepp Fukuoka ¢¨SOLD OUT
2025.08.23¡ÊÅÚ¡Ë SENDAI GIGS
2025.08.30¡ÊÅÚ¡Ë Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë¢¨SOLD OUT
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