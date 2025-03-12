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- STICKER (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ3¼ï)
- POSTCARD (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ) W147¡ßH105 mm
- FOLDING POSTER (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ) W370¡ßH594 mm
- CD (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ) W120¡ßH120 mm
- PHOTOCARD (³Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï) W55¡ßH85 mm / Random
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- BOOKLET (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ) W120¡ßH120 mm / 12P
- LYRIC PAPER (1¼ï) W600¡ßH120 mm
- CD (1¼ï) W120¡ßH120 mm
- STICKER (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ1¼ï) W125¡ßH125 mm
- PHOTOCARD (³Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï) W55¡ßH85 mm / Random
- POSTCARD (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ) W110¡ßH110 mm
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¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§URL¡§https://umusic.jp/eymdM4u8
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