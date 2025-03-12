¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤½¡ÖTHE ORGANIC¡×¤ËÍµ¡¸¼ÊÆ¤Ê¤É2ÉÊ Á´4ÉÊ¤Ë ¤Ò¤«¤êÌ£Á¹
¤Ò¤«¤êÌ£Á¹¤Ï2024Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤½¡ÖTHE ORGANIC¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£3·î1Æü¤Ë¡ÖÍµ¡¸¼ÊÆ¡×¡ÖÍµ¡Çþ¹í¡×¤òÄÉ²Ã¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´ûÂ¸¤Î¡ÖÍµ¡ÂçÆ¦¡×¡ÖÍµ¡ÊÆ¹í¡×¤Ë¿·¾¦ÉÊ2ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤¿Á´4ÉÊ¤Ë³È½¼¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿»Üºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡ÖTHE ORGANIC¡×¤Ï¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤¿ÇÀ¾ì¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿Íµ¡¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Íµ¡JASÇ§¾Ú¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤½¡£¡ÖÍµ¡¸¼ÊÆ¡×¡ÖÍµ¡Çþ¹í¡×¤âÎÉ¼Á¤ÊÂçÆ¦¡¢¸¼ÊÆ¤Þ¤¿¤ÏÇþ¡¢±ö¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇÛ¹ç¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤ò½Å¤Í¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÍµ¡¸¼ÊÆ¡×¤ÏË§¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÊ£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢½ÏÀ®¤Ë¤è¤ë¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬¡¢¡ÖÍµ¡Çþ¹í¡×¤ÏÇþ¹í¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÇþÆÃÍ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¤¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¤ºÆÇíÎ¥¥é¥Ù¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£Å·ÌÌ¤Ë¾ðÊó¤ò°ì³çÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¥é¥Ù¥ë¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»ÈÍÑ»ñºà¤òºï¸º¤·¤¿¡£400g¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¡£2ÉÊ¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¤ß»²¹Í¾®Çä²Á³Ê972±ß¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¼Â¸½¡£2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤«¤êÌ£Á¹¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¤Ò¤«¤êÌ£Á¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖTHE ORGANIC Íµ¡ÊÆ¹í¡×¤È¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¤¬¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥â¥Ç¥Ê»ºÍµ¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡ÊIGPÇ§¾Ú¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÌ£Á¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤òºî¤ê¡¢³Æ¼«¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥Á²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤3·î1Æü¡¢2Æü¤Ë¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡ÊÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡¢ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹¡Ë¤ÇÅ¹Æ¬»î¿©ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖTHE ORGANIC Íµ¡ÊÆ¹í¡×¤È¡Ö¥â¥Ç¥Ê»ºÍµ¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡ÊIGPÇ§¾Ú¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡ÖÌ£Á¹¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤¢¤¨¤¿¥µ¥é¥À¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£