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¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ðー¥ÉÁª¼ê¤Ï3·î11Æü¤Ë¡ÖSayonara, Japan. I¡Çll be back again for Evo Japan!¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü¤òËËÄ¥¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜÂÚºß¤ÎºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Big BirdÁª¼ê¤ÎX¤è¤ê
NoahTheProdigyÁª¼ê¤ÎX¤è¤ê
Sherry NhanÁª¼ê¤ÎX¤è¤ê
Real ones appreciate Monaka ice cream https://t.co/C8PUV9Qodf- Adel (@Bigbird_fgc) March 3, 2025
Sayonara, Japan ❤️🇯🇵- Adel (@Bigbird_fgc) March 11, 2025
I¡Çll be back again for Evo Japan! pic.twitter.com/Fvw3DxH8WC
Okay, it¡Çs @iDomNYC time to try it! 😂 https://t.co/PxSB323zQr pic.twitter.com/AtS0SS4KTa- Sherry Nhan (@sherryjenix) March 9, 2025
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