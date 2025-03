IBUSHIGIN・翔選手が優勝カップを手にし、大盛況の内に幕を閉じた「ストリートファイター6」の公式世界大会「CAPCOM CUP 11」。世界中から強豪選手が集結し、まさに「スト6」の祭典といった雰囲気でシーンの盛り上がりを感じることができたように思う。

毎試合激戦が繰り広げられ、試合内容、結果に注目が集まったのはもちろんだが、大会期間中における各選手のSNSの発言や動画にも様々な反応が寄せられ、大きな関心が集まっていたのも個人的には面白いポイントだと感じた。

そんな中、ふとXのタイムラインを眺めていると、やたらと「チョコモナカジャンボ」の画像が出てくることに気付いた。気になったので関連ポストなどを追ってみると、どうやら「CAPCOM CUP 11」出場のために来日した海外選手の間でチョコモナカジャンボが人気となっているようだ。

その火付け役となったのは、「CAPCOM CUP 11」で17位の成績を残したアラブ首長国連邦出身出身の強豪プレーヤー・Big Bird(ビッグバード)選手ではないかと推測。というのも、ビッグバード選手は自身のXにて度々チョコモナカジャンボの画像をアップしており、「Real ones appreciate Monaka ice cream(本物はモナカアイスクリームを好む)」といったコメントを投稿。チョコモナカジャンボをかなり気に入っている様子がわかる。

ビッグバード選手に触発されたのか、他の海外選手もチョコモナカジャンボを手にする様子をSNSで次々に投稿。まさにチョコモナカジャンボフィーバーが巻き起こっているという雰囲気だ。

なお、ビッグバード選手は3月11日に「Sayonara, Japan. I’ll be back again for Evo Japan!」として、やはりチョコモナカジャンボを頬張る様子をアップ。日本滞在の最終日までチョコモナカジャンボをたっぷり堪能したようだ。

Real ones appreciate Monaka ice cream https://t.co/C8PUV9Qodf - Adel (@Bigbird_fgc) March 3, 2025

Sayonara, Japan ❤️🇯🇵



I’ll be back again for Evo Japan! pic.twitter.com/Fvw3DxH8WC - Adel (@Bigbird_fgc) March 11, 2025

(C) MORINAGA & CO., LTD. All rights reserved.