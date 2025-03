3月12日 発表

「イファ」

HoYoverseは3月12日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用オープンワールドRPG「原神」に関するお知らせとお詫びを発表した。

今回の発表は公式Xにて投稿されたもので、本作において「イファ」役として出演が予定されていた森久保祥太郎さんが降板する形となった。理由については諸般の事情としており、やむを得ず降板することになったという。

公式Xでは降板のお知らせとともにユーザーに対してお詫びしている。

森久保祥太郎さん(画像はADD9THの公式ページより)

(C) COGNOSPHERE

(C) Add9th All rights reserved.