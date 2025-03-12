»þ´Ö¤ò»ß¤á¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡×ÂÎ¸³ÈÇ¤¬Steam¤Ë¤Æ¸ø³«
¡¡KRAFTON JAPAN¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖFlyway Games¡×¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¿·ºî¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡×(Ascend to ZERO)¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤òPC¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSteam¡×¤Ë¤Æ3·î12Æü¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»þ´Ö¤ò»ß¤á¤ëÇ½ÎÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£¼¡¸µ¥Ýー¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ²áµî¤ËÌá¤ê¡¢Ãç´Ö¤òµß¤¤¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¿¯Î¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿À¤³¦¤ÎÇË²õ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥²ー¥à¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ç¤Ï»þ´ÖÄä»ßÇ½ÎÏ¤äÅ¨¤Î¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¥ë¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¡ÖSteam¡×¤Î¡Ö¥¢¥»¥ó¥É¥È¥¥¥¼¥í¡×¥Úー¥¸
March 7th has arrived! You can now play the Ascend to ZERO Demo!🚀https://t.co/hdJM9DwTJU- Ascend To Zero (@AscendToZero) March 7, 2025
Download now and experience the thrill of time-action roguelike gameplay.
Wishlist Ascend to ZERO to stay tuned for further updates!#IndieDevs #indiegame #Steam #Roguelike #UE5 pic.twitter.com/x6HFnSMBHm
(C) 2025 KRAFTON, INC