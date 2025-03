【「Ascend to ZERO」体験版】 3月12日より配信開始

KRAFTON JAPANは、クリエイティブスタジオ「Flyway Games」で開発中の新作ゲームタイトル「アセンドトゥゼロ」(Ascend to ZERO)の体験版をPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて3月12日より配信を開始した。

本作は時間を止める能力を中心としたローグライクアクションゲーム。次元ポータルを通じて過去に戻り、仲間を救い、エイリアンの侵略によって壊滅的な打撃を受けた世界の破壊を防いでいく。限られた時間内の戦闘に参加してミッションを完了することでゲームが進行していく。

戦闘シーンでは時間停止能力や敵の攻撃を回避するためのダッシュなど様々なスキルを戦略的に活用して、与えられた時間内にミッションの完了を目指していく。

