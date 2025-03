モスバーガーから、国産の野菜と生姜で元気をチャージする春の新メニュー「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」が登場!

さらにちょっとした贅沢をしたいときにもおすすめな、肉本来のおいしさを存分に味わえるボリューム満点のダブルパティもラインナップされます☆

モスバーガー「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」

販売期間:2025年3月19日(水)〜5月中旬まで

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)

日本文化や日本食を楽しむ心を『和ごころ』と名付け、2024年度から「和ごころエンジョイ」をキャッチフレーズに掲げている「モスバーガー」

日本生まれのモスバーガーならではの『和ごころ』を込めた定番メニューとして、国産牛を100%使用した肉々しいパティが魅力の“新とびきり”シリーズが2024年3より販売されています。

今夏、新生活が始まりる時期のパワーチャージにぴったりな新メニュー「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」が期間限定で登場。

生姜をベースにしたソースを合わせ、生野菜も「新とびきりチーズ」以上にたっぷりと使用し、見た目も鮮やかで味のバランスもとれたメニューです。

また、“新とびきり”シリーズの発売当初から要望の多かった、パティを2枚使用した“ダブル新とびきり”も新発売。

ちょっとした贅沢をしたいときにもおすすめな、肉本来のおいしさを存分に味わえるボリューム満点のバーガーです☆

新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜

価格:670円(税込)

モスの契約農家から仕入れたレタスとトマトの上に国産牛100%使用のパティを乗せ、オニオンスライス、和風ジンジャーソースを合わせた「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」

ソースには、野菜やパティと相性が良く、香り高い国産生姜を たっぷりと使用し、はちみつや三温糖で辛さを和らげつつ、焦がし醤油の風味がアクセントとして加えてあります。

彩り豊かな野菜とパティをバランスよく食べられる、新生活のパワーチャージにぴったりのメニューです。

※はちみつ入りのソースを使用しています

ダブル新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜

価格:960円(税込)

国産のトマトとレタスの上に国産牛100%使用のパティを贅沢に2枚重ね、オニオンスライスと、コク深い和風ジンジャーソースを合わせた「ダブル新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」

肉の旨みをよりダイレクトに感じられるボリューム満点の一品です。

健康に気を遣いつつも、一日の終わりにしっかりと食べたい方におすすめ☆

※はちみつ入りのソースを使用しています

定番メニュー「ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」

価格:980円(税込)

トマトとレタスの上に国産牛100%使用のパティを2枚重ね、北海道 チーズとバーベキューソースを合わせた「ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」

肉と脂の旨みのバランスが取れたパティはバンズや野菜と組み合わせることで食感が際立ち、全体的に満足感が得られる仕立てとなっています。

とにかくがっつりと食べたい方におすすめの定番メニューです。

※原料として配合しているチーズのうち、北海道産チーズは95%です

※チーズは工場で加熱処理をしています

「トマレタジンジャーアロマ」プレゼントキャンペーン

応募期間:2025年3月12日(水)15:00 〜 3月23日(日)23:59

賞品:トマレタジンジャーアロマ

※賞品の進呈は一人1回限りとなります

応募方法:モスバーガー公式X(旧Twitter)アカウント(@mos_burger)をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポスト

※初日のみキャンペーン投稿に「#モスのトマレタジンジャーアロマ」を付けてリプライすると当選確率が2倍になります

抽選:応募締め切り後、2025年3月下旬に抽選を行い、当選者を決定

当選・賞品進呈:当選者には、後日ダイレクトメッセージにて個別に連絡が来ます。

※当選発表は当選者のみに連絡されます

賞品発送:2025年4月中旬より順次

※都合により、賞品の発送が遅れる場合があります

新メニューの発売に合わせモスバーガー公式X(@mos_burger) にて「トマレタジンジャーアロマ」プレゼントキャンペーンを実施。

賞品として「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」をリアルに再現したアロマディフューザー「トマレタジンジャーアロマ」が抽選で10名に当たります。

さらにキャンペーンの参加者全員に「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」がお得に楽しめるクーポンのプレゼントも実施されます。

※賞品発送は国内のみとなります

※応募状況や当選結果のお問い合わせには答えることができません

国産の野菜と生姜で元気をチャージする春の新メニュー。

モスバーガーの「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」は、2025年3月19日より販売開始です☆

※パティに含まれる牛肉は、100%国産です

