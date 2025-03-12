µÁÊì¡Ö»º¤ó¤À¤é¤ª¶â¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡© »ä¤Ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤♡¡×½õÀ®¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÈó¾ï¼±¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¥¾¥Ã
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¦A¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î·ðÌó²È¡£A¤µ¤ó¤ÏµÁÊì¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¾¯¤·¥±¥Á¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤¿·ðÌó¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËµÁÊì¤ò¸«Êü¤¹¤³¤È¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Þ¤ÇÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÈó¾ï¼±¤ÊµÁÊì¤Î¥±¥Á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½Ð»º¼êÅö¤ÇµÁÊì¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿A¤µ¤óÉ×ºÊ¡£Â¹¤ò½õÀ®¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¡ÖÆ»¶ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÁÊì¤ËÂÐ¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢µÁÊì¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð»º»þ¡¦»º¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ë½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Illustrator¡§KIUI
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ÂÆ£¤³¤²Ãã
¼«¿È¤âÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤ÏËÉÙ¡£3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Í¥¿Ãµ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¶âÍ»µ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£