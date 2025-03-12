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Google tells Trump¡Çs DOJ that forcing a Chrome sale would harm national security - Ars Technica
https://arstechnica.com/google/2025/03/google-cites-national-security-as-it-urges-doj-to-drop-demand-for-breakup/
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