映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」の新ビジュアル

(c)2025 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved. (c)かわぐちかいじ/講談社

9月26日公開の映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」の新ビジュアルと、特報映像が発表された。Amazon MGMスタジオが製作し、Prime Videoで配信されたドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 ~東京湾大海戦~」の続編となる。配給は東宝。

「モーニング」(講談社)で1988~96年に連載された、累計発行部数3,200万部(紙・電子)を突破するコミック「沈黙の艦隊」(かわぐちかいじ作)の実写映画化作品で、主演/プロデューサーを大沢たかおが務める。

公開された新ビジュアルでは、北極の地に佇む海江田四郎(大沢たかお)と、その背後では流氷を突き破って姿を現す〈やまと〉が描かれている。キャッチコピーの「退路はない、活路を開け。」と、こちらに訴えかけてくるような海江田の視線が、前シーズンを超える壮絶なバトルを予感させる。

『沈黙の艦隊 北極海大海戦』特報映像【2025年9月26日(金)公開】

特報映像では、流氷の下を潜航する〈やまと〉が、砕ける氷塊を巧みに回避していく圧巻の姿が映されている。政界ではそれぞれの思惑が交錯する衆議院解散総選挙の模様が垣間見え、地上でも激震が走ることを連想させる。冷たい瞳で海江田がつぶやく「目覚めろ」の真の意味とは――。

また、前シーズン(ドラマ)で海江田四郎に翻弄され、突き動かされてきたキャラクターたちを演じるキャスト陣が映画でも続投することが明らかになった。

出演は、上戸彩(市谷裕美)、中村蒼(山中栄治)、笹野高史(竹上登志雄)、夏川結衣(曽根崎仁美)、酒向芳(影山誠司)、江口洋介(海原渉)、前原滉(溝口拓男)、松岡広大(入江覚士)。