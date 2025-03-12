¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÀ¶¿å¤¢¤¹¹á¡¢È©¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ðÇò¡ÖÈðëîÃæ½ý¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¡Ö´é¤ò¸«¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¤â¡×
¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¶¿å¤¢¤¹¹á¤µ¤ó¤¬3·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Çº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÀ¶¿å¤¢¤¹¹á¤µ¤ó¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÈ©¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿Í¤ò¤ß¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦Æü¡¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤â¡ÖÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÈ±¤ÎÌÓ¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢É½¼¨²ó¿ô¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö18ºÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï½ñ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÎÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²Ä°¦¤¤¡ªÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øº£Æü¹¥¤¡ÙÀ¶¿å¤¢¤¹¹á¤µ¤ó¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡Öº£ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¡£ÉÒ´¶È©¤Ç¡Ö¹â¹»3Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤È¤ÏÀï¤Ã¤Æ¡×¤¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤è¤êÇ°Æþ¤ê¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖµÕ¤Ë¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¼«¸Ê´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
¡ÖÈ©¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ê¿Í¤ò¤ß¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦Æü¡¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤â¡ÖÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÈ±¤ÎÌÓ¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¡×¡Ö¹¤È´¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¤äÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç»ä¤Ë¸Â¤é¤ºÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ï¤ä¤á¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢É½¼¨²ó¿ô¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö18ºÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï½ñ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÎÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²Ä°¦¤¤¡ªÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È²¹¤«¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÀÐ°æ Íµª)