¡ÚÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡ÛMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¡ÊË®³Ú¡Ë½é¼õ¾Þ¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï30²¯Ä¶¤¨¡Ú¼ç¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬12Æü¡¢¡ØÂè39²ó ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÇCD¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ª¡¢ÍÎÁ²»³ÚÇÛ¿®¤Ê¤É¤ÎÀµÌ£Çä¾å¶â³Û¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×Ë®³ÚÉôÌç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSEVENTEEN¡¢Snow Man¤é¤Ç¸«¤ëÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
¡¡¥ì¥³¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¡Ê2024Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëMrs. GREEN APPLE¤ÎÀµÌ£Çä¾å¼ÂÀÓ¡ÊÁí½Ð²Ù¿ô¤«¤éÊÖÉÊ¿ô¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Çä¾åËç¿ô¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬22Ëü6586Ëç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¬2Ëü885Ëç¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ª¤¬34Ëü4811Ëç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬103Ëü5212¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬30²¯143Ëü1229²ó¡£ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È5¥½¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×ÍÎ³ÚÉôÌç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬Æ±¤¸¤¯½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÏSEVENTEEN¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¼ç¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ
¢§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡ÛSEVENTEEN¡Ê2²óÌÜ¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
½ãÎõ
¢§¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡ÛA¤§! group
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¥¶¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Ûaespa
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
É÷ÎØ
¢§¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡Û¡ØRAYS¡Ù¡ÊSnow Man¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡Ø¥¶¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ý¥¨¥Ã¥Ä¡¦¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ØSEVENTEEN BEST ALBUM¡Ö17 IS RIGHT HERE¡×¡Ù¡ÊSEVENTEEN¡Ë
¢§¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÖLOVE TRIGGER¡¿We'll go together¡×¡ÊSnow Man¡Ë
¢§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡Û¡ØVVS¡Ù¡ÊSixTONES¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡Ø¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¥ë¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ØStray Kids 2nd World Tour ¡ÈMANIAC¡ÉENCORE in JAPAN¡Ù¡ÊStray Kids¡Ë
¢§¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡ÚË®³Ú¡Û¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡ÊCreepy Nuts¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡ÖNobody¡×¡Ê¥ï¥ó¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ÖMagnetic¡×¡ÊILLIT¡Ë
¢§¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°
¡ÚË®³Ú¡Û¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡ÊCreepy Nuts¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡ÖAPT.¡×¡ÊROSE & Bruno Mars¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ÖMagnetic¡×¡ÊILLIT¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È5¥½¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°
¡ÖMagnetic¡×ILLIT
¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake
¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts
¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×Vaundy
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE
¢§ÆÃÊÌ¾Þ
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
¡ØTM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-¡Ù¥ô¥¡¥ê¥¢¥¹
¡ØTHE ALFEE¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à ¸Þ½½Ç¯º×¡Ù¥ô¥¡¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ØPrecious Days¡ÙÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¢£ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬1987Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¡¢°Ê¹ßËèÇ¯¡¢Åö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¥ì¥³¡¼¥É»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓºîÉÊ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£Áª¹Í´ð½à¤Ï¡ÖCD¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ªÅù¤ÎÀµÌ£Çä¾å¼ÂÀÓ¡ÊÁí½Ð²Ù¿ô¤«¤éÊÖÉÊ¿ô¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤È²»³ÚÇÛ¿®¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¼ÂÀÓ¡×¡£¡ØÂè39²ó ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ï2024Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤³Æ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSEVENTEEN¡¢Snow Man¤é¤Ç¸«¤ëÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
¡¡¥ì¥³¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¡Ê2024Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëMrs. GREEN APPLE¤ÎÀµÌ£Çä¾å¼ÂÀÓ¡ÊÁí½Ð²Ù¿ô¤«¤éÊÖÉÊ¿ô¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Çä¾åËç¿ô¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬22Ëü6586Ëç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¬2Ëü885Ëç¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ª¤¬34Ëü4811Ëç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬103Ëü5212¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬30²¯143Ëü1229²ó¡£ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È5¥½¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¼ç¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊ
¢§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡ÛSEVENTEEN¡Ê2²óÌÜ¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
½ãÎõ
¢§¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡ÛA¤§! group
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¥¶¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Ûaespa
¢§¥Ù¥¹¥È¡¦±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
É÷ÎØ
¢§¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡Û¡ØRAYS¡Ù¡ÊSnow Man¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡Ø¥¶¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ý¥¨¥Ã¥Ä¡¦¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ØSEVENTEEN BEST ALBUM¡Ö17 IS RIGHT HERE¡×¡Ù¡ÊSEVENTEEN¡Ë
¢§¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÖLOVE TRIGGER¡¿We'll go together¡×¡ÊSnow Man¡Ë
¢§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
¡ÚË®³Ú¡Û¡ØVVS¡Ù¡ÊSixTONES¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡Ø¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¥ë¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ØStray Kids 2nd World Tour ¡ÈMANIAC¡ÉENCORE in JAPAN¡Ù¡ÊStray Kids¡Ë
¢§¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡ÚË®³Ú¡Û¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡ÊCreepy Nuts¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡ÖNobody¡×¡Ê¥ï¥ó¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ÖMagnetic¡×¡ÊILLIT¡Ë
¢§¥½¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°
¡ÚË®³Ú¡Û¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡ÊCreepy Nuts¡Ë
¡ÚÍÎ³Ú¡Û¡ÖAPT.¡×¡ÊROSE & Bruno Mars¡Ë
¡Ú¥¢¥¸¥¢¡Û¡ÖMagnetic¡×¡ÊILLIT¡Ë
¢§¥Ù¥¹¥È5¥½¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°
¡ÖMagnetic¡×ILLIT
¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×Omoinotake
¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×Creepy Nuts
¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×Vaundy
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×Mrs. GREEN APPLE
¢§ÆÃÊÌ¾Þ
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
¡ØTM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-¡Ù¥ô¥¡¥ê¥¢¥¹
¡ØTHE ALFEE¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à ¸Þ½½Ç¯º×¡Ù¥ô¥¡¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡ØPrecious Days¡ÙÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¢£ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬1987Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¡¢°Ê¹ßËèÇ¯¡¢Åö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¥ì¥³¡¼¥É»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓºîÉÊ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£Áª¹Í´ð½à¤Ï¡ÖCD¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ªÅù¤ÎÀµÌ£Çä¾å¼ÂÀÓ¡ÊÁí½Ð²Ù¿ô¤«¤éÊÖÉÊ¿ô¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤È²»³ÚÇÛ¿®¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¼ÂÀÓ¡×¡£¡ØÂè39²ó ÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ï2024Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ÎÇä¾å¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤³Æ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£