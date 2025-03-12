¥Õ¥¸¡¡SDGs³Ø¤ÖÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¤Ê¡ª¡×3·îËö¤Ç½ªÎ»¡¡ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢SHELLY¡¢¿ÀÈøÉö¼î¤¬MC
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢SHELLY¡¢¿ÀÈøÉö¼î¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¶µÍÜ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¤Ê¡ª¡×¤¬¡¢3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£12Æü¡¢Æ±¶É¤¬²þÊÔ»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÍË¸áÁ°9»þ55Ê¬¤«¤é10»þ25Ê¬¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢SDGs¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¶µÍÜÈÖÁÈ¡£22Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÏÈ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÅÚÍËÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é9»þ55Ê¬¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¤ÎÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¡¢4·î5Æü¤«¤é8»þ30Ê¬¤«¤é10»þ25Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£