ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ömimosa¡×¤¬·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¼çÂê²Î¤Ë
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢4·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ömimosa¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤æ¤º¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ï22²óÌÜ¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Perfume¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤È²á¤´¤¹Âç³¢Æü¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ë¤è¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢ºä¸ý·ûÆó¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¤é¤â½Ð±é¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤«¤é¡¢ºîÃæ¤Ç¤â11Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Âè3´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥ºÂè1´ü¤Ë¡Öhow beautiful you are¡×¡¢Âè2´ü¤Ë¡ÖHello new me¡×¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£ÉÍºê¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖSEASONS¡×°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Îºî¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉÍºê¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Â¿¸ÕË®É×¤¬Ã´Åö¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢Í¥¤·¤¯¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤Î¡È±þ±ç²Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Øhow beautiful you are¡Ù¡ØHello new me¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤ë»ö¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢º£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë°ì¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë