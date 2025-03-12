¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èºù¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ë¡ª¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î12Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤¯¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î12Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾¤Ç¹Ô¤¯¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¢£½Õ¤ÎË¬¤ì¤òËþµÊ¡ª¤´¹âÎð¤ÎÊý¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¿Íº®¤ß¤òÈò¤±¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èºù¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤«¤é°ÜÆ°¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
¼ÖÁë¤«¤éÄ¯¤á¤ëºùÊÂÌÚ¤â¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤´¹âÎð¤ÎÊý¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤À¤±¤Îºù¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤Ø½ÐÈ¯¡ªÁª¤Ù¤ë½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤È½ÀÆð¤Ê¥³¡¼¥¹ÀßÄê
Åìµþ23¶è¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢»°Âë»Ô¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¤´¼«Âð¤Ê¤É¡¢¤´´õË¾¤Î¾ì½ê¤Ø¤ª·Þ¤¨¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¤«¤é±£¤ì¤¿·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´õË¾¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ´Ñ¸÷¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°Ãæ¤â´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢ºù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã3»þ´Ö¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹(Îã)¡ä
Åìµþ±Ø½ÐÈ¯ ¢ª ¹ÄµïÀéÄ»¥öÊ¥ ¢ª Ì÷¹ñ¿À¼Ò ¢ª ÀÄ»³Îî±à ¢ª Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÏ»ËÜÌÚ ¢ª Åìµþ±Ø
¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹
¡ãÎÁ¶â¡ä
3»þ´Ö¥³¡¼¥¹¡§17,080±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1Âæ¤¢¤¿¤ê
»þ´Ö±äÄ¹¡¡ ¡§30Ê¬Ëè¤Ë2,770±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¡¦¾åµ¤Ï¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥³¡¼¥¹ÀßÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿¹ÔÅöÆü¤Î³«±à¾õ¶·¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÆÆâ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¤ÏÅìµþ±ØÈ¯Ãå¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
½ÐÈ¯ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤«¤é¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó»þ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¡¢Ãó¼ÖÎÁ¶â¡¢¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ»ÜÀß¤Ø¤ÎÍ½Ìó¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ê°ÜÆ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾(¥È¥è¥¿JPN¥¿¥¯¥·¡¼)
¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾(¥È¥è¥¿JPN¥¿¥¯¥·¡¼)¤òºÎÍÑ¡£
¹¤¤¼ÖÆâ¡¢Äã¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¹¤¤¥É¥¢¡¢¼Ö¤¤¤¹ÍÑ¥¹¥í¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤ä¼Ö¤¤¤¹¤òÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀ¤Ê»ÅÀÚ¤êÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾(¥È¥è¥¿JPN¥¿¥¯¥·¡¼)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¼ÖÎ¾¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èºù¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ë¡ª¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷¤ª²Ö¸«¥¿¥¯¥·¡¼¡× appeared first on Dtimes.