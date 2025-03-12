¥´¥ê¤¬¥²¥¹¥È¡Ä¥´¥ê¥¨¤¬¡Ö²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤ÇµÙ¤ß¡×¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡Ö·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¡©
¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¤Î¥´¥ê¡Ê52¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥´¥ê¥¨¤¬²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ·çÀÊ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢´ù¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥´¥ê¥¨¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÈÖÁÈ¤Î¤°¡¼¤¿¤é¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤¬¤¸¡¼¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤¬¡Öº£Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®30¼þÇ¯¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡¡ÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£ÁêÊý´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö¹â¹»¤Î¤È¤¤È¤«¸«¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡¼¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Èß·Éô¤¬¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢Âè5»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤À¤±¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¤¹¤«¤¹¤«¡£¤¹¤«¤¹¤«¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ä°æ¤Ï¡Ö¼êÇö¤À¤Ê¤¡¡×¡£²ÃÆ£Âç¸ç¡Ê24¡Ë¤Ïß·Éô¤¬¡ÖÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¥´¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤¬²ÈÄí¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬¡Ö¥´¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡¢¤´²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Èß·Éô¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢²ÈÂ²¡£·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥´¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¡×¤ÈÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£