¿¹¸ýÇî»Ò¡¢£³¡¦11¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¡ÖÌ¤Íè¤Î¡¢Ì´¤Ø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
²Î¼ê¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£11Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ØÁ´²»³Ú³¦¤Ë¤è¤ë²»³Ú²ñ¡Ù3.11¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿¹¸ý¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿Âè12²ó¡ØÁ´²»³Ú³¦¤Ë¤è¤ë²»³Ú²ñ¡Ù3.11¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅòÀî¤ì¤¤»ÒÀèÀ¸¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅòÀîÀèÀ¸¤È»°»ÞÀ®¾´ÀèÀ¸¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î²ÎÀ¼¤ä±éÁÕ¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢ÈïºÒ¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¡¢¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¤Î¡¢Ì¤Íè¤Î¡¢Ì´¤Ø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¤½¤Î½ý¤ß·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«¤éÁªÂò¤·¤¿¿ÊÏ©¤ä´õË¾¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØETERNAL WIND¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¿¼¤¤¿¼¤¤Çï¼ê¡¢ÅÏÊÕ½Ó¹¬ÀèÀ¸¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ø´ø¡¢3.11¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÍ»Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅöÆü¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£