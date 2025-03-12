5Ç¯¤ÇÇä¾å10ÇÜ¡¢ºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¡ª¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¡Ö2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¡×
¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¡Ö2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¡×
¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ò¸øÉ½¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¹â30²¯±ßÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢Á°Ç¯Èæ133¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨54¡óÄ¶¡¢ºÇ¹â±×¤â3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤â¶¯²½¤·¡¢°ìÇ¯¤Ç20¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î¡¢¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³¤ä²È¤¸¤Þ¤¤¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¡Ö²òÂÎ¡×¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÇäµÑ¡¢ÄÂÂß³èÍÑ¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾åÃ£À®¡ª·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤ÈÀïÎ¬¶¯²½¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¡Û
2024Ç¯¡¢¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤ÏÃæÅÓ17¿Í¡¢¿·Â´3¿Í¤Î·×20¿Í¤Î¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¿¥ß¥ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¡¢Á´°÷¤¬¤è¤êÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤·¤Æ¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕÍß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤äÂçµ¬ÌÏ²òÂÎ¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤¬Â¿¿ô²Ã¤ï¤ê¡¢°Æ·ï¤ÎÁý²Ã¤äµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Áý¼ý¤Î¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÅý·×Ä´ºº¤ÇÁ´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡Ö2043Ç¯¤Î°ì¸Í·ú¤ÎÉåµà¡¦ÇËÂ»¤¢¤ê¶õ¤²È¿ô¤Ï165Ëü¸Í¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2023Ç¯(82Ëü¸Í)¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÍ½Â¬¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤âÁý¼ýÁý±×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ø¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê°ÍÍê¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ200¡óÁý¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤â¶õ¤²ÈºÆÀ¸¿ä¿Ê¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¡¼¥º¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬Í½Â¬¤·¤¿°ì¸Í·ú¤Î¶õ¤²È¿ô¡¦¶õ¤²ÈÎ¨
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20240613_1.html ¤è¤ê°úÍÑ
¡ÚÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉôÁÏÀß¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤Ø¡Û
2020Ç¯¤è¤ê¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï²òÂÎ¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢°ìÅÔ»°¸©¤òÃæ¿´¤Ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õ¤²È¤Î¼èÆÀ·Ð°Þ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÁêÂ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤âÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿ÁêÃÌ¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ï²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤À¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉôÊ¬²òÂÎ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂçÀÚ¤Ê²Õ½ê¤ò°ä¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â·úÊªÅÚÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤´°ÍÍê¼ç¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡Ö²òÂÎ¡×°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´°ÍÍê¼ç¤Î´õË¾¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¶õ¤²È¤ÎºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õ¤²ÈºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×´ÇÈÄ¤ò³Æ½ê¤ËÀßÃÖ
²òÂÎ»ö¶ÈÉô¤ÈÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¶õ¤²ÈºÆÀ¸Åù¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î¡Ö½üµî»ö¶È¥¿¥¤¥×¡×¡Ö³èÍÑ»ö¶È¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±¼Ò¤¬°ì¼ê¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤«¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¶õ¤²È¤ò°ì¸®¤Ç¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢²òÂÎ»ö¶ÈÉô¤ÈÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î»°¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
(1)¶õ¤²È¤Î²òÂÎ¡§½êÍ¼Ô¼çÂÎ¤Î¤â¤È¡¢²òÂÎ¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç
(2)¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¡§¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤¬¶õ¤²È¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢²òÂÎ¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Âß½Ð¤Þ¤¿¤ÏÇäµÑ
(3)¶õ¤²È¤ÎÊÝÁ´¡§³°¹½¹©»ö¤äËÉÈÈÂÐºö¤ò»Ü¤·¡¢»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¤Ï¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡ÖÁªÂò»è¤Î¤¢¤ë²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤«¤é3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¶õ¤²ÈºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï
¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥àÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄµÜ ÌÀÉ§
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 5Ç¯¤ÇÇä¾å10ÇÜ¡¢ºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¡ª¥¿¥ß¥ä¥Û¡¼¥à¡Ö2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¡× appeared first on Dtimes.