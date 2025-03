¥¹¥â¡¼¥­¡¼¤Ê¹á¤ê¡ªÅÄ±ñ¼òÂ¤¡Øßî¹á¡Ù

田苑酒造は、2025年12月に『田苑 金ラベル』が40周年を迎えることを記念して開発した樽熟成酒(※1)『燻香』を、3月17日(月)に発売します。

田苑酒造『燻香』

品目 :リキュール

原材料名 :本格麦焼酎(国内製造)、食物繊維

アルコール分:37度

内容量 :720ml

発売日 :2025年3月17日(月) 出荷

希望小売価格:720ml/税込3,300円

販売地域 :全国

貯蔵に適した麦焼酎原酒をスコッチウイスキーで使用した樽で熟成。

ピートのスモーキーな香りをまとった原酒を同社のブレンド技術により上質な味わいへと最適化しました。

※1 焼酎には着色度の上限が定められているため、風味に影響を及ぼさない量の食物繊維を添加しています。

そのため酒税法上の品目は「リキュール」となっています。

◆ブランドストーリー

スコッチの聖地“アイラ島”から取り寄せた独特な香りが特徴のスコッチウイスキー樽とホワイトオーク樽で熟成させた麦焼酎を理想の味にブレンドした特別な一本。

1982年日本初(※2)の「樽熟成麦焼酎」を開発。

蔵人の熱意と技により磨き続けられた原酒は、鹿児島のシラス台地がろ過したやわらかな水質の地下水を使い、さらにクラシック音楽の振動を活かした「音楽仕込み」という独特な製法により丁寧に造り込んだもの。

その麦焼酎をスコッチ樽で長い年月をかけ、ゆっくりと熟成させ上質な味わいに仕上げました。

スモーキーな香りと深み、そして存在感。

和酒ならではの調和を楽しめます。

(※2)同社調べ

製品画像

◆田苑酒造について

田苑酒造は、1890年の創業以来、常識にとらわれない挑戦と革新を続けてきました。

1985年に、日本初の樽貯蔵麦焼酎『田苑 金ラベル』を発売。

当時の焼酎としては珍しい「長期貯蔵」「樽貯蔵」という概念を打ち立て、さらには、クラシック音楽を聴かせて発酵や熟成を促進させる「音楽仕込み」など、伝統に奢ることなく、独自の技と粋を駆使した味わいを生み出しています。

音楽仕込み

