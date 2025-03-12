ÃÝÌîÆâË¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤«¤é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ö¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¡×JRÅì¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È
ÇÐÍ¥ÃÝÌîÆâË¡Ê54¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¡×¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬50ºÐ¤«¤é¤ÎÎ¹¤ÈÊë¤é¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ñ°÷¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¡×¤Î¿·¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¹¹ð¤¬JRÅìÆüËÜ¼çÍ×±Ø¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢24Æü¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖÊ¡Åç¡¦²ñÄÅ¡×ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö»£±Æ¤ÏºòÇ¯¤Î11·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤ÎµÙÆü¶æ³ÚÉô¡×¤Ï05Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é20Ç¯´Ö¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê79¡Ë¤¬¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£µÈ±Ê¤«¤é¤ÎVTR¤Ç¡Öº£²ó¡¢ÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤¬¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡ÖÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê»ÈÌ¿¤òÂÓ¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¿È¤ËÍ¾¤ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¹¹ð¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö»Å»ö¤òÍ¥Àè¤·¤¿À¸¤Êý¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Þ¤À·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
CM¤Ç¤ÏÊ¡Åç¤Î¸Þ¿§¾Â¤Ç¥Ü¡¼¥È¤ò¤³¤°¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹ÈÍÕ¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¾¯¤·Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÃÏ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÌÌ¡Ê¤ß¤Ê¤â¡Ë¤Ë±Ç¤ë·Ê¿§¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤³¤¤¤¸¤ã¤¦¤È¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¡£Ê³Æ®¤Ö¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£