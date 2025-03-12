µ¡Ç½À­´ØÍ¿À®Ê¬¤ÇÂÎ»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª ¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¶¥¯¥í¡Ü¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×

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¢¨1¡Ú½ÐÅµ¡ÛFunctional Foods in Health and Disease 2020; 10(4): 180-194.
¢¨2¡Ú½ÐÅµ¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¡§Elevated circulating LDL phenol levels in men who consumed virgin rather than refined olive oil are associated with less oxidation of plasma LDL. ¡¿ Ãø¼Ô¡§de la Torre Carbot K et al.(Spain) ¡¿ Åê¹ÆÀè¡§J Nutr; 140(3): 501- 8(2010)
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