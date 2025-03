µ¡Ç½À­´ØÍ¿À®Ê¬¤ÇÂÎ»éËÃ¤Î¸º¾¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª ¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¶¥¯¥í¡Ü¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×

アンフィニプロジェクトは、2025年3月10日(月)より、機能性表示食品「ザクロ+オリーブ」を公式オンラインショップ「さぽらいふ」にて販売を開始しました。

アンフィニプロジェクト「ザクロ+オリーブ」

アンフィニプロジェクトは、2025年3月10日(月)より、機能性表示食品「ザクロ+オリーブ」を公式オンラインショップ「さぽらいふ」にて販売を開始。

※イタリア産ザクロ由来エラグ酸・スペイン産オリーブ由来ヒドロキシチロソールを機能性関与成分とする機能表示食品として、日本で初めて受理されました(調査機関:日本規格調査機関/調査日:2025年1月24日)

◆7つのヘルスクレーム

「ザクロ+オリーブ」に含まれる2つの機能性関与成分は、以下の7つのヘルスクレームを持ちます。

1. 体脂肪の減少をサポート

2. 血中中性脂肪の減少をサポート

3. 体重の減少をサポート

4. ウエスト周囲径の減少をサポート

5. 内臓脂肪の減少をサポート

6. 高めのBMIの改善に役立つ

7. LDLコレステロールの酸化抑制

※1〜6:機能性関与成分エラグ酸による

※7 :機能性関与成分オリーブ由来ヒドロキシチロソールによる

7つの機能をサポート

◆日本初の組み合わせとなる原料を使用

イタリア産ザクロ由来エラグ酸・スペイン産オリーブ由来ヒドロキシチロソールを機能性関与成分とする機能表示食品として、日本で初めて受理されました(調査機関:日本規格調査機関/調査日:2025年1月24日)

◆ザクロ由来エラグ酸

肥満気味の方にとって有用なエラグ酸を、十分な日照と適度な雨に恵まれた地中海地方の気候によって、栄養たっぷりに育ったザクロから抽出しています。

ザクロ由来エラグ酸

◆オリーブ由来ヒドロキシチロソール

地中海地方であるスペイン産のオリーブを使用。

LDLコレステロールに悩む人にとって嬉しいヒドロキシチロソールを含み、さらに実よりも成分が豊富な葉から栄養素を抽出しています。

オリーブ由来ヒドロキシチロソール

◆商品概要

商品名 : ザクロ+オリーブ

定価 : 5,998円(税込)

内容量 : 22.44g(374mg×60粒)

機能性関与成分: エラグ酸3mg、オリーブ由来ヒドロキシチロソール5.25mg

〈届出表示(届出番号J510)〉

この商品にはエラグ酸とオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。

エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。

※1

オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が酸化され、酸化LDLコレステロールになることを抑制することが報告されています。

※2

※1【出典】Functional Foods in Health and Disease 2020; 10(4): 180-194.

※2【出典】タイトル:Elevated circulating LDL phenol levels in men who consumed virgin rather than refined olive oil are associated with less oxidation of plasma LDL. / 著者:de la Torre Carbot K et al.(Spain) / 投稿先:J Nutr; 140(3): 501- 8(2010)

