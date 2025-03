Çð¥â¥Ç¥£¤Ë½ÐÅ¹¡ª¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¡ÖJOYFUL Petit(¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥×¥Á)¡×

ジョイフル本田は、2025年3月28日(金)〜2025年5月26日(月)の期間、柏モディ(千葉県柏市)にポップアップストア「JOYFUL Petit(ジョイフル プチ)」を出店します。

ジョイフル本田は、2025年3月28日(金)〜2025年5月26日(月)の期間、柏モディ(千葉県柏市)にポップアップストア「JOYFUL Petit(ジョイフル プチ)」を出店。

ジョイフル本田は2022年6月期より、現場の問題点を多角的に捉え、その解決を目指すことで働きやすさと仕事のやりがいをより実感できる環境作りに取り組んでいます。

特に、社員の主体的な参加を促す「手挙げ制度」を活用し、一人ひとりが新たな挑戦に取り組める環境の整備を進めています。

今回で2回目となるポップアップストア「JOYFUL Petit」の出店は、ダイバーシティ推進委員会(※1)の取り組みの一環として「手挙げ制度」により集まった社員が主体となり、企画・運営を進めたプロジェクトです。

企画段階から社員の自主的な提案によってスタートし、マーケティングリサーチ、出店計画の立案、店舗の運営方針の策定など、すべてのプロセスを手挙げメンバーが中心となって進めてきました。

また、開店後もメンバー主体で運営を行い、お客様の声の収集や商品の入れ替えも担当します。

1回目(2023年11月16日〜2024年1月9日)と同様に出店先は柏モディですが、今回は出店期間が長くなり売場面積も広くなっています。

出店期間の延長は来店機会の増加につながり、ブランド認知度の向上が期待できます。

また、売場面積の拡大により取り扱い商品数が増加することから、多様な商品ラインナップの展開でターゲット層の幅を広げることができます。

さらに、見せるスペースの拡張やワークショップの実施を通じて、お客様が楽しみながらお買い物できる参加型の店舗を展開します。

※1 ダイバーシティ推進委員会とは

【「JOYFUL Petit」概要】

■取り扱い商品特徴

ポップアップストア「JOYFUL Petit」では「創る・飾る・楽しむ。

暮らしをもっと自由に〜好きを讃えるひととき〜」のテーマに沿って、出店先である柏モディの客層に合わせ女性目線で厳選したジョイフル本田のイチオシ商品を展開します。

自分の“好き”をもっと魅力的に、もっと身近に感じていただくために、自分らしく楽しめるアイテムを提案します。

お気に入りのアイテムを楽しく飾れるフォトフレームやコレクションケースなどのディスプレイ商品を展開するほか、“作って飾る、作って使う”ためのワークショップも開催し、自分だけの空間を楽しく演出するアイデアを提案します。

更にインテリアグリーンや苔リウム、外出グッズ、スキンケアアイテム、キャンドルなど、日常生活のさまざまなシーンで“好き”を楽しみ、心地よさをもたらす商品も含め約2,100アイテムを展開します。

<取り扱い商品の一例>

■店舗概要

店舗名 : JOYFUL Petit(ジョイフル プチ)

出店期間: 2025年3月28日(金)〜2025年5月26日(月)

所在地 : 千葉県柏市柏1-2-26(柏モディ 5階)

営業時間: 10:30〜20:00

売場面積: 59.9坪

アクセス: ●公共交通機関

JR常磐線 柏駅南口より109m(徒歩 約2分)

東武アーバンパークライン 柏駅南口より109m(徒歩 約2分)

●自動車

常磐自動車道 柏IC出口より7.6km(約19分)

