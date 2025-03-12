SEVENTEEN¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ç4´§Ã£À®¤Î²÷µó
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£SEVENTEEN¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
SEVENTEEN¤¬¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×´Þ¤à4¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥¤¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ÎCD¡¢²»³Ú¥Ó¥Ç¥ª¡¢²»³ÚÇÛ¿®Åù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¶â³Û¤Î¹ç·×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£SEVENTEEN¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢SEVENTEEN¤Ï³¤³°¡Ê¥¢¥¸¥¢´Þ¤à¡Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4´§¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È3¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥¢¥¸¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø17 IS RIGHT HERE¡Ù¡¢12th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSPILL THE FEELS¡Ù¤Î2¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø17 IS RIGHT HERE¡Ù¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ê¥¢¥¸¥¢¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢SEVENTEEN¤Ï3·î20Æü¡¦21Æü¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀîÊ¸Äá¶¥µ»¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡Ø2025 SVT 9TH FAN MEETING ¡ãSEVENTEEN in CARAT LAND¡ä¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢4·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥Æ¥óÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØTecate Pa¡Çl Norte 2025¡Ù¤ËK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î¤È5·î¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç·×5²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.04.30 ON SALE
ALBUM¡Ø17 IS RIGHT HERE¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·î29Æü
¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.golddisc.jp/
SEVENTEEN OFFICIAL SITE
https://www.seventeen-17.jp/