SEVENTEEN¡ØÂè39²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ù¤Ç4´§Ã£À®¤Î²÷µó

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SEVENTEEN、2年連続で「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞!

SEVENTEENが『第39回日本ゴールドディスク大賞』にて「ベスト・エイジアン・アーティスト」含む4つの賞を受賞した。

「ベスト・エイジアン・アーティスト」は、対象期間中のCD、音楽ビデオ、音楽配信等の売り上げ金額の合計が最も多かったアジアのアーティストに贈られる賞。SEVENTEENは2024年に続き2年連続の受賞となった。

なお、SEVENTEENは海外(アジア含む)アーティストの中で最多となる4冠を獲得。

「ベスト3アルバム(アジア)」は、2024年にリリースのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』の2アルバムが受賞。また、その中から、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』が「アルバム・オブ・ザ・イヤー(アジア)」を獲得した。

なお、SEVENTEENは3月20日・21日に、韓国・仁川文鶴競技場のメインスタジアムにて『2025 SVT 9TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>』を開催。また、4月4日(現地時間)には、メキシコ・モンテレイで開催されるラテン地域最大規模の音楽フェスティバル『Tecate Pa’l Norte 2025』にK-POPアーティストとして初めて出演する。

また、4月と5月には京セラドーム大阪、さいたまスーパーアリーナで計5回にわたり日本でファンミーティングを開く予定だ。

リリース情報

2024.04.30 ON SALE

ALBUM『17 IS RIGHT HERE』

※韓国発売日:2024年4月29日

『第39回日本ゴールドディスク大賞』公式サイト

https://www.golddisc.jp/

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/