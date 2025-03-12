¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Æü´Ú¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¸Ø¤Ã¤¿KARA¥¹¥ó¥è¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿ÊÑ²½¤È¸åÇÚ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ó¥è¥ó¡¢ÆüËÜ¿Ê½Ð»þ¤ÎÁÔÀäÈëÏÃ¡ÖÂÎ½Å¤¬42kg¤·¤«¡Ä
¡Ö»Å»ö¤È¿çÌ²¤À¤±¤ÎËèÆü¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿Æü¡¹¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë¶è¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢ËÜ»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£¡Öº£¤ä¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Îº¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Í³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌò¼Ô»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¥¹¥ó¥è¥ó
¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¤Ï2000Ç¯Âå¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿KARA¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÅö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£¤âKARA¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£±éµ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¡¢·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³Ø¤Î±é·à±Ç²è²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÑµÒ¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÌî¤¬¶¹¤¤¤È¡¢±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÏ©¾å¤Î½÷¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¡Ù¡Ê97¡Ë¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¯¥Á¥ç¥ó¡Ù¡Ê13¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÎø¤Î¥É¥¥É¥¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¡¡ÁÀÄ½Õ»þÂå¡Á¡Ù¡Ê16¡Á17¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹À©ºî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢TVING¤Î¡Ø½Õ²èÎø°¦Êª¸ì¡Ù¤À¡£Èà½÷¤Ï·àÃæ¡¢ÃÎÀ¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾²È¤ÎÎá¾î¥¤¡¦¥¸¥¦¥©¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ³Ê¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢ÅìÊý¹ñ¤Î²¦»Ò¥è¥ë¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¯¡Ë¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ò½ä¤ê¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¶¯µ¤¤Ê½÷À¡£·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ½÷À¤Î°Õ»×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢Æ²¡¹¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Î»ä¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â±ó²ó¤·¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢KARA»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¡È¸åÇÚ¡É¤¿¤Á¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë´°àú¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê´Ä¶¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤âÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎË»¤·¤µ¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢µ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢KARA¤È¤·¤Æ¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ï¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ìò¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Ìò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Â¤ê°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£KARA¤Î³èÆ°¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À±éµ»¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍ½Â¬¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£Èà½÷¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£2007Ç¯¤ËKARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ÈÊø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿KARA¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤í¤¦¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÁ´¿ÈÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Î¿Í¡×¤ä¡Ö¶ìÏ«¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£