µÒ¼¼¤Ï´°Á´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¡ª¤Õ¤¸¡¦¤Õ¤â¤È¤Î¿¹²¹Àô¡Ö°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë¤ªÉô²°¡×

「ふじ・ふもとの森温泉」で愛犬と泊まれるお部屋の予約受付を開始。

所在地 : 山梨県南都留郡富士河口湖町小立5534

棟数 : 7棟

電話番号 : 0555-72-8233

ふじ・ふもとの森温泉は、豊かな自然環境に囲まれた中でテントサウナと温泉露天風呂を堪能出来る宿泊施設です。

トレーラーキャビンは、モダンなデザインと快適な設備を備えつつ、アウトドアの魅力を存分に味わえる空間です。

自然の恵みを感じながらリラックスできるサウナとお肌にやさしく、じんわりと体を芯から温める温泉で贅沢なひとときを過ごせます。

Sky Gardenの客室温泉露天風呂

定員 :最大6名様

チェックイン :15:00〜20:00

チェックアウト:〜10:00

ベッド :ダブルベッド1台、シングルベッド2台、セミシングルベッド2台

設備・備品 :テントサウナ、温泉露天風呂、焚火台、BBQ設備、Wi-Fi、

家具・電化製品、調理器具、食器類、エアコン、

温水洗浄便座付トイレ、洗面、シャワールーム、

加湿機能付き空気清浄機、ドライヤー 等

■ペット同伴可のお部屋について

全7棟の客室のうち、愛犬とお泊りいただけるお部屋は1棟限定となっています。

一緒にお泊りいただける愛犬の犬種・大きさに制限はございません。

もちろんテントサウナ・天然温泉露天風呂付き!

プライベートガーデンは162m2の広さがあり、複数頭や大型犬でも安心して遊んでいただけます。

各客室は完全なプライベート空間となっていますので、愛犬と一緒に思い切り楽しめる空間を提供します。

施設上空から

焚き火も可能

