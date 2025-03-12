EXO¡¦¥·¥¦¥ß¥ó¿·¶Ê¡ØWHEE¡ª¡Ù¡¢iTunes¤Ç14¥«¹ñ1°Ì¤Ë¡ªº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
EXO¡¦ ¥·¥¦¥ß¥ó¤Î¿·¥½¥í¶Ê¤¬²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÇ®¶¸¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿EXO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÍÊÁ
µî¤ë3·î10Æü¤Ë¸ø³« ¤µ¤ì¤¿¥·¥¦¥ß¥ó¤Î2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInterview X¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWHEE¡ª¡Ù¤Ï¡¢iTunes¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç1°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ØWHEE¡ª¡Ù¤Ï¸ø³«¤È¤È¤â¤ËiTunes¡ÖTOP¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Á¥ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢UAE¤Ê¤É¡¢·×14¥«¹ñ¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ØWHEE¡ª¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInterview X¡Ù¤âiTunes¡ÖTOP¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥È¥ë¥³¡¢UAE¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Ê¤É7¥«¹ñ¤Ç1°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ØWHEE¡ª¡Ù¤ÏUK Garage¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤È¥·¥¦¥ß¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´¶³ÐÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶Ê¤À¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤â°ìÊÔ¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³ÐÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¤ÏÍè¤ë3·î15Æü¡¢±äÀ¤¡Ê¥è¥ó¥»¡ËÂç³ØÉ´¼þÇ¯µÇ°´Û¤ÇÌµÎÁ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 XIUMIN SPECIAL STAGE ¡ÆWHEE¡ª¡Ç¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î22Æü¤«¤é¤Ï¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢6ÅÔ»Ô¤Ç¡Ö2025 XIUMIN FAN CONCERT¡¡¡ãX Times¡Ê¡Ë¡ä ASIA TOUR¡×¤ò³«ºÅ¡£3·î24Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤ÎNetflix¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¿©Æ²¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥Û¡¦¥®¥å¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¸ø±é¤È¡¢Éý¹¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£