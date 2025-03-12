ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡×¡ÈÌÕÌÜ¤Î·õ»Î¡É¤È¤·¤Æ¼çÌò¡¡¸«¤»¾ì¤Ï»¦¿Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤Ï12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¶¾Çþ·õ»Î¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¿·´î·à¡×¡Ê5·î30Æü¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£»Å¹þ¤ß¾ó¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÌÜ¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤º¡¢±¦ÌÜ¤â¸÷¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Î¡È¤Û¤ÜÁ´ÌÕ¡É¤ÎßÀÅÄ¤¬¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤ÇÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢18Ç¯¤ÎR¡½1²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡£ºòÇ¯3·î¤ËÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥é¥ó7¡¦2¥¥í¤ò´°Áö¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿·´î·àGM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê75¡Ë¤È¹µ¤¨¼¼¤Ç²ñ¤¤¡¢´²Ê¿¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤â¤â¡×¤Þ¤â¤ë¡£¤ò¸ò¤¨¤ÆßÀÅÄ¤È¿©»ö¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¡£¤½¤³¤Ç¸÷ÂåÉ×¿Í¤«¤é¡Ö²¿¤«ßÀÅÄ·¯¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¡£R¡½1Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¡£1Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÏÃ¤Ï¿Ê¤ß¡ÖßÀÅÄ·¯¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£²¿¤Ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈßÀÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¾å¤Ç°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡ÈÌÕÌÜ¤Î·õ»Î¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼çÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï»þÂå·àÃæ¡¢¶¾Çþ¤Î²°Âæ¤ò°ú¤¡¢¤Þ¤â¤ë¡£¤¬¤½¤Î²£¤ÇßÀÅÄ¤ò½õ¤±¤ëÌòÊÁ¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¤Þ¤À±¦ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡¢¤ª»û¡¢ÅÄ¼Ë¤Î±Ø¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ¾ì¤µ¤ó¤äÄÔËÜ¤µ¤ó¤é¤¬ºÂÄ¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈËÜ¿·´î·à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÈÖ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï»¦¿Ø¤À¡£Åá¤ò¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²£¤Ë1²óÅ¾¤·¤Æ¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¤Ê¤É¡¢Æñ¤·¤¤±éµ»¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¼ÂºÝ¤ËßÀÅÄ¤Ï²£²óÅ¾¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï´²Ê¿»Õ¾¢¤Î¾ó¤È¥Ü¥¯¤Î¾ó¤Ç¥·¥Ð¥¤¢¤¤¤ò¡×¤ÈßÀÅÄ¤«¤éÄ©È¯¤µ¤ì¤¿´²Ê¿¤Ï¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ø¤ó¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤¬¥á¥é¥á¥é¡£¡Ö¥Ü¥¯¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈßÀÅÄ¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ë»¦¿Ø¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¿·´î·àºÂ°÷¤ÎÊ¿»³¾»Íº¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£Âç¾æÉ×¡£¤¢¤È¤ÏºÙ¤«¤¤·Î¸Å¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¤é¤¤¤¤»¦¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¡Ö¤¢¤È2¥«·î¡¢ËèÆü·Î¸Å¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¡¢ßÀÅÄ¤â¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î±éµ»¤Ë¡Ö¼Çµï¤Ï½÷¤Î»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤«¤ï¤¤¤³¤Ö¤ë¤°¤é¤¤¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤ß¤»¤¿ßÀÅÄ¡£¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤À¡£¡Ö¤³¤Î1²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢Âè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´²Ê¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤ËßÀÅÄ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Þ¤â¤ë¡£¤â¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¡×¤ÈÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¡£¡ÈºÂÆ¬»Ô¡É¤ò¤·¤Î¤°¾Ð¤¤ËþºÜ¤Î¿·´î·à¤ËÃíÌÜ¤À¡£