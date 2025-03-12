¼þ°Ï¤ÎÇ¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¡¥±¡¼¥¸¤Î¾å¤òÍªÁ³¤ÈÊâ¤¯ÊÝ¸îÇ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡¡Æ²¡¹¤¿¤ë¡È¤ª¾îÍÍ¡É¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ö¤ê¤Ë¡¢²¼ËÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦»°Èþ¤ª¾îÍÍ¤Ï¤ªÇÍÍ¤µ¤ó¡Ê@Ladymimi0917¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÊÝ¸îÇ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö»°Èþ¡Ê¤ß¤ß¡Ë¡×¤Á¤ã¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª·Þ¤¨»þ¤Ï¿äÄê5¥«·î¤«¤é6¥«·î¤À¤Ã¤¿»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½ºß1ºÐ10¥«·î¤Û¤É¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¤½¤Îµ¤¹â¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈà½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤µ¤ó¡ÄÍ½ÁÛ³°¤Î´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿
ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö»°Èþ¤Á¤ã¤ó¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿ÌîÎÉÇ¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ¸î¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ÖÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤éÊÝ¸îÇ¤ò¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯»ô°é´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢Î¤¿Æ´õË¾¤Ç¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿Àè¤Ç¡¢»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î±ï¤¬·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌîÎÉÇ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÂð¤Ë¡¢ÌîÎÉ¤ÎÊìÇ¤¬»ÒÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´°÷¤ÏÀ¤ÏÃ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ØÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë»°Èþ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤È¼«Í³¤ËÊâ¤²ó¤ë»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸å¼Ô¡£¼þ°Ï¤ÎÇ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥·¥ã¡¼¡ª¡×¤È°Ò³Å¤µ¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¥±¡¼¥¸¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤»Ñ¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¯¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤À¤ÈÂ¿Æ¬»ô¤¤¤Ç¤Ï·ö²Þ¤ä²æËý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Á¤Ê¤éÀ³Ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¿¤Ó¿¤Ó¤È²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ä¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ìÌÜ¹û¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ³°¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¼«Âð¤ØÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿½éÆü¡¢»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤«¤é¤«³¸ÉÕ¤¤Î¥É¡¼¥à·¿¥È¥¤¥ì¤ËäÆ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï´ò¤·¤¤Êý¸þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍâÆü¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¸±Û¤·¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤°¤Ë»¤¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¶Ã¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÎÉ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬Çö¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£Í·¤Ó¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
ÇÃæ¿´¤ÎÊë¤é¤·¡Ä¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»°Èþ¤Á¤ã¤ó
»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÆü¤â³°½Ð¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é²È¤Ç»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ñÌ£¤Î¥²¡¼¥à¤â¡¢º£¤Ï¡Ö»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤òÊü¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ë¡£
¡Ö´°Á´¤ËÇÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬²¼ËÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
Æ²¡¹¤¿¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤µ¤Ç²È¤ÎÃæ¿´¤ËºÂ¤ë»°Èþ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«µ¤¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Û¤É¡¢»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°¦¾ð¤ò°ì¿´¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æ»¤ò¡Ä¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ª¾îÍÍ¡×¤Ø¤Î´ê¤¤
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Æ³¤°é¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»Ò¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤ÐËÜË¾¤Ç¤¹¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¿Ê¤àÆ»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤Ê°¦¾ð¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ¹¬¤ÊÇ¤¿¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ--¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë