¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒ³¤¡¢·»¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢ÀïÁê¼ê¤Ë¡ÈÅÁÀâ¤ÎÆóÀ¤¡É¿äÁ¦¡ÖPRIDE¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢5·î4Æü¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤¹¤ë·»¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«Æ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤ÇÉüµ¢¤¬·èÄê¡ª¡¡·ç¾ì¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡Âè4ÂåDEEP¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï³ÊÆ®YouTuber¤Î¥¸¥ç¥Ó¥ó¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿³¤¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²óÅú¡£°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤Ë¥¸¥ç¥Ó¥ó¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥ó¤Ï¡Ö400ÀïÌµÇÔ¡×¤ÎÃË¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢¥°¥ì¥¤¥·¡¼ÅÁÀâ¤ÎÀµÅý·Ñ¾µ¼Ô¡£2015Ç¯¤ÎRIZIN´úÍÈ¤²Àï¤Ç»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¡¢16Ç¯9·î¤Ë½ê±ÑÃË¡¢16Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÀî¿¬Ã£Ìé¤È3Ï¢Â³°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£19Ç¯¤«¤éUFC¤ËÀï¤¤¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯10·î¤ÎMMA½é¹õÀ±¤«¤éÌó4Ç¯¤â¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢13Ç¯5·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤âÇÔÂà¡¢14Ç¯12·î¤Î»î¹ç¤âÇÔ¤ì¤Æ3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡UFC¤È¥¯¥í¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¤Ï¡ÖºÇ¶á¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·ÀÌóÅª¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖPRIDE¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë1997Ç¯¤Î¡ØPRIDE.1¡Ù¤Ç¹âÅÄ±äÉ§¤ò²¼¤·¤¿¥Ò¥¯¥½¥ó¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤È¼«Ê¬¤Î·»¤¬Æ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ó¥ó¤Ï¡ÖºùÄíÂçÀ¤¤â¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ó¡©¡×¤È¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥×¥í³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡È±ÑÍº¡ÉºùÄíÏÂ»Ö¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î»î¹ç¤âÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢³¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¡³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀµÄ¾¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖUFC vs. RIZIN¤ÎÂÐ¹³Àï¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡UFC¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆRIZIN¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤Î¸½¼ÂÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÎRIZIN¡¢¤½¤·¤Æ·»¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥Ó¥ó¤ÈUFC¤ÎÀï¤¤Êý¤ä³¤³°¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëº¹¡¢¤µ¤é¤Ëº£·î23Æü³«ºÅ¤Î¡ØONE¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«Æ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤ÇÉüµ¢¤¬·èÄê¡ª¡¡·ç¾ì¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡Âè4ÂåDEEP¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï³ÊÆ®YouTuber¤Î¥¸¥ç¥Ó¥ó¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿³¤¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²óÅú¡£°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤Ë¥¸¥ç¥Ó¥ó¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡UFC¤È¥¯¥í¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¤Ï¡ÖºÇ¶á¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·ÀÌóÅª¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖPRIDE¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë1997Ç¯¤Î¡ØPRIDE.1¡Ù¤Ç¹âÅÄ±äÉ§¤ò²¼¤·¤¿¥Ò¥¯¥½¥ó¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤È¼«Ê¬¤Î·»¤¬Æ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ó¥ó¤Ï¡ÖºùÄíÂçÀ¤¤â¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ó¡©¡×¤È¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥×¥í³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡È±ÑÍº¡ÉºùÄíÏÂ»Ö¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î»î¹ç¤âÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢³¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¡³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀµÄ¾¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖUFC vs. RIZIN¤ÎÂÐ¹³Àï¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡UFC¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆRIZIN¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤Î¸½¼ÂÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÎRIZIN¡¢¤½¤·¤Æ·»¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥Ó¥ó¤ÈUFC¤ÎÀï¤¤Êý¤ä³¤³°¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëº¹¡¢¤µ¤é¤Ëº£·î23Æü³«ºÅ¤Î¡ØONE¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£