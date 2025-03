M4チップを搭載したMacBook Airが2025年3月5日に発表され、3月12日(水)に店頭に登場しました。M4チップを搭載してパフォーマンスを向上させつつ、価格は据え置きとなっている新世代MacBook Airとはどんなものなのか気になったので、まずはその見た目をチェックしてみました。13インチMacBook Airと15インチMacBook Air - Apple(日本)

https://www.apple.com/jp/macbook-air/MacBook Airの化粧箱はこんな感じ。今回購入したMacBook Airはカラーがシルバーで、ユニファイドメモリ16GBでストレージ256GBの13インチモデル。搭載されているM4は10コアCPU+8コアGPUとなっています。箱を開けると、MacBook Air本体が登場。包装を外したところ。天面の中央にAppleのロゴマークが鏡面仕上げで入っています。MacBook Airは幅30.4cm×高さ21.5cmなので、紙のA4サイズとほぼ同じ大きさです。長辺147.6mmのiPhone 16と並べてみたところが以下。裏には丸いゴム足が4つ、その外側にネジがあります。裏面中央には「Designed by Apple in California」とモデル番号、「Assembled in China」、シリアルナンバーが刻印されていました。本体の重さは実測で1.25kgでした。右側面には3.5mmヘッドホンジャックがあります。厚さは1.13cmです。前面左側面にはMagSafe 3充電ポートと、USB-Cポートが2つ。USB-Cポートは2つとも、DisplayPort・Thunderbolt 4(最大40Gb/s)・USB 4(最大40Gb/s)に対応しています。背面のヒンジ部分はこんな感じ。ディスプレイを開くと、自動的に電源が入りました。ディスプレイの開角度は実測で約135度。JIS配列準拠でバックライト内蔵のMagic Keyboardと、感圧タッチトラックパッド。キーボードの右上にはTouch ID内蔵キーがあります。キーピッチは実測で19mm。キーストロークは実測で約1mmでした。ディスプレイは13.6インチ(対角)のLiquid Retinaディスプレイ。解像度は2560×1664ピクセルで、輝度は500ニトです。上下左右のベゼル幅は実測で約5mm。ディスプレイ上部の12MPセンターフレームカメラが内蔵されている部分はノッチ(切り欠け)になっていました。MacBook Airの内容物として、ほかに30W USB-C電源アダプターがあります。出力は20.0V・1.5A、15.0V・2.0A、9.0V・3.0A、5.0V・3.0Aです。長さ2mのUSB-C-MagSafe 3ケーブル「Designed by Apple in California」の封筒にはクイックスタートガイドと注意書きが入っていましたが、ステッカーは入っていませんでした。なお、MacBook AirはM4によって微妙に構成や中身が異なる模様。後日届く10コアCPU+10コアGPUのMacBook Airと合わせて性能をチェックする予定なので、乞うご期待。<つづく>