M4ÅëºÜ¤ÇÀÇ¹þ17Ëü±ß°Ê²¼¤ÎMacBook AirÂ®¹¶¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥å¡¼
M4¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿MacBook Air¤¬2025Ç¯3·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢3·î12Æü(¿å)¤ËÅ¹Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£M4¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·À¤ÂåMacBook Air¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air¤È15¥¤¥ó¥ÁMacBook Air - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
MacBook Air¤Î²½¾ÑÈ¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿MacBook Air¤Ï¥«¥é¡¼¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê16GB¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥¸256GB¤Î13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëM4¤Ï10¥³¥¢CPU¡Ü8¥³¥¢GPU¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢MacBook AirËÜÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÊñÁõ¤ò³°¤·¤¿¤È¤³¤í¡£Å·ÌÌ¤ÎÃæ±û¤ËApple¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MacBook Air¤ÏÉý30.4cm¡ß¹â¤µ21.5cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢»æ¤ÎA4¥µ¥¤¥º¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÕ147.6mm¤ÎiPhone 16¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¤¬°Ê²¼¡£
Î¢¤Ë¤Ï´Ý¤¤¥´¥àÂ¤¬4¤Ä¡¢¤½¤Î³°Â¦¤Ë¥Í¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌÃæ±û¤Ë¤Ï¡ÖDesigned by Apple in California¡×¤È¥â¥Ç¥ëÈÖ¹æ¡¢¡ÖAssembled in China¡×¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç1.25kg¤Ç¤·¤¿¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï3.5mm¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ü¤µ¤Ï1.13cm¤Ç¤¹¡£
Á°ÌÌ
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏMagSafe 3½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤È¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤¬2¤Ä¡£
USB-C¥Ý¡¼¥È¤Ï2¤Ä¤È¤â¡¢DisplayPort¡¦Thunderbolt 4(ºÇÂç40Gb/s)¡¦USB 4(ºÇÂç40Gb/s)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Î¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³«¤¯¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î³«³ÑÅÙ¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó135ÅÙ¡£
JISÇÛÎó½àµò¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÆâÂ¢¤ÎMagic Keyboard¤È¡¢´¶°µ¥¿¥Ã¥Á¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î±¦¾å¤Ë¤ÏTouch IDÆâÂ¢¥¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç19mm¡£
¥¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó1mm¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï13.6¥¤¥ó¥Á(ÂÐ³Ñ)¤ÎLiquid Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£²òÁüÅÙ¤Ï2560¡ß1664¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¡¢µ±ÅÙ¤Ï500¥Ë¥È¤Ç¤¹¡£
¾å²¼º¸±¦¤Î¥Ù¥¼¥ëÉý¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó5mm¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉô¤Î12MP¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Î¥Ã¥Á(ÀÚ¤ê·ç¤±)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MacBook Air¤ÎÆâÍÆÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë30W USB-CÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÎÏ¤Ï20.0V¡¦1.5A¡¢15.0V¡¦2.0A¡¢9.0V¡¦3.0A¡¢5.0V¡¦3.0A¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤µ2m¤ÎUSB-C-MagSafe 3¥±¡¼¥Ö¥ë
¡ÖDesigned by Apple in California¡×¤ÎÉõÅû¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢MacBook Air¤ÏM4¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ë¹½À®¤äÃæ¿È¤¬°Û¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¸åÆüÆÏ¤¯10¥³¥¢CPU¡Ü10¥³¥¢GPU¤ÎMacBook Air¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀÇ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä