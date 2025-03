【カラーポップ サクラコレクション】 3月13日~ 順次販売

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、エンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(スタジオツアー東京)」新グッズ「カラーポップ サクラコレクション」および新作スイーツの販売を3月13日より順次開始する。

「カラーポップ サクラコレクション」は春のシーズンに合わせた商品となっており、前年からグレードアップして新登場。パステルピンクのカラーを使ったタンブラーやマグカップ、フクロウのぬいぐるみが販売。このほか、アパレルアイテムも販売される。

バタービールをテーマに取り入れた新作スイーツメニュー3種は3月14日より販売がスタートする。フロッグカフェのミルクシェイクがバタービールフレーバーになって登場するほか、テイクアウト可能なプリンも提供予定となっている。

サクラ パーカー 価格:7,300円/サクラ キャップ 価格:3,200円

サクラ T シャツ 価格:3,000円

サクラ スピリットジャージ 価格:10,000円

サクラ マグカップ 価格:1,800円

サクラ タンブラー 価格:3,000円/サクラ キーチェーン 価格:1,300円

サクラ シロフクロウ ぬいぐるみ 価格:2,600円

バタービールパンケーキ 価格:1,400円

バタービール プリン 価格:500円

バタービール ミルクシェイク 価格:950円

着用イメージ

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights (C) J.K. Rowling.

Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.