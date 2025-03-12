ß·ÃÏµ×»Þ94ºÐ¡ÖÍÄ»Ò¤òÆ»Ï¢¤ì¤Ë¼«·è¤·¤¿·³¿Í¤Î½ÇÉã¡£Ä§Ê¼À©¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤à¤´¤¯¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢ÂÎ¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ß·ÃÏµ×»Þ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¼¹É®¤òÂ³¤±¡¢Ëè·î3Æü¤Ë¹ñ²ñÀµÌçÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ÀÅ¤«¤Ê°Õ»×É½ÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¿·Ç¯¤Ë»×¤¦¤³¤È¡¢½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£¤¤¤Þ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ê»£±Æ¡§µÜºê¹×»Ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËè·î3Æü¤Ë¹ñ²ñÀµÌçÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢ÀÅ¤«¤Ê°Õ»×É½ÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
ÀïÁèÈ¿ÂÐ¤Î»×¤¤¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤Ç
Ëþ½§¤«¤é¤Î°ú¤ÍÈ¤²Á°¤Ë´ØÅì·³¤¬Æ¨Áö¡£¥½Ï¢·³¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·³¡¢¾Õ²ðÀÐ·³¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¡¢¤ï¤¬²È¤Ï1Ç¯´Ö¤ÎÆñÌ±À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÏÀï¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷³Ø¹»¤Ë1Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÉü³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤í³Ø¹»¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ²ñ¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤È¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤È¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤à¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤â¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ±û¸øÏÀ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÄê»þÀ©¤Î¹â¹»¤Ë1Ç¯¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂèÆóÊ¸³ØÉô¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1950Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¶µÍÜ¤È¤·¤ÆÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸þ¥öµÖÍ·±à¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃë¿©¤Î»þ´Ö¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î°ì¿Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢6·î25Æü¡£Ä«Á¯ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤·¤¿ÀïÁè¤¹¤é¼õ¤±»ß¤áÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½É¶è¸ÍÄÍ¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ç²è´Û¤Ç¡Ø¤¤±¡¢¤ï¤À¤Ä¤ß¤ÎÀ¼¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎµìÀ©¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¶µ¤¨»Ò¤¬ÀïÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç»à¤Ì¡£
»ä¤Ï±Ç²è´Û¤Î2³¬¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¡¢³¬ÃÊ¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÍî¤Á¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ÏÀïÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÀïÁè¤Ë¤È¤é¤ì¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÀï¸å¤Îº®ÌÂ¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤³¤«¤é»ä¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤·³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÇÉã¤¬Àï¸å¡¢ÍÄ»Ò¤¿¤Á¤òÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤·¤Æ¼«·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»ä¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂêºà¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÎÆüÊÆÁÐÊý¤ÎÀï»à¼Ô3418Ì¾¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢°äÂ²¤ò7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤Î·³¿Í¤À¤Ã¤Æ°äÂ²¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï80Ç¯¶á¤¯Ä§Ê¼À©¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Í¡£¤À¤«¤éÄ§Ê¼À©¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤à¤´¤¯¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò»ä¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»ä¤Ï2015Ç¯11·î3Æü°ÊÍè¡¢Ëè·î3Æü¡¢¹ñ²ñÀµÌçÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2¥õ·îÁ°¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¤â¤È¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤¬À®Î©¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´í×ü¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«È¿ÂÐ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥Ç¥â¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³èÆ°¤¬¤´¤¯¤´¤¯¶¹¤á¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î¡¢°Õ»×¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡£À¯¸¢¤Ï¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¡¢´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀÐÇË¡ÊÌÐ¡Ë¤µ¤ó¤Ø¤ÈÂå¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âËÉ±ÒÎÏ¤Ï»õ»ß¤á¤Ê¤¯¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡£²Æì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿·³»ö²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤â¡¢¤ªÀµ·î¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËè·î3Æü¡¢µÙ¤Þ¤º¤Ë¹ñ²ñÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Á°¡¢¡ÖÍ×²ð¸î4¡×¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢Å¾ÅÝÄ¾¸å¤ÏÍ§¿Í¤Ë¼ê»æ¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâ·î¤Ë¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¾ó¤À¤±¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ9¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¶å¾ò¤Î²ñ¢¨¡×¤â¡¢Âç¹¾·ò»°Ïº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤¬Àï¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨¡ÖÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢2004Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¸î·û¤òÁÊ¤¨¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤Ïß·ÃÏ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¡¢Çß¸¶ÌÔ¤µ¤ó¡¢Âç¹¾·ò»°Ïº¤µ¤ó¤é9Ì¾
Ëè·î3Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢100¿Í¤È¤«150¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¼çÄ¥¤ò½ñ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÁÊ¤¨¤ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥â¤â¤ä¤é¤º¡¢¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤â¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤âÌÛ¤Ã¤Æ°ì¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤â¶«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈµÙ¤Þ¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é
5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¿ÈÊÕÀ°Íý¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¢½ñ¤ÎÎà¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤É¤¦¤¾¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³è»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ä¤ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎËÜ¤¬»ý¤Ä±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÃå¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢100Ëç¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿ÃåÊª¤â¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÁ´Éô»ÏËö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤ÏÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ëÈÕ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã½¿Ú¤ò³«¤±¤ÆÁ´Éô½Ð¤·¤ÆÀÑ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£·è¿´¤·¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å°ìÅÙ¤â¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¼ê»æ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê»æ¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤¤¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¡Ö»à¸å¾ÆµÑ¡×¤È½ñ¤¤¤¿È¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ë»à¸å¾ÆµÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤·¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¹¤°¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬90Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Î¸·¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ËÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Î¿³È½¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¹ñÌ±¤Î¿È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ï¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ê¤Ë¤òË¾¤ß¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ê¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»ëÌî¤Ï³«¤±¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ëþ½§¤«¤é¤Î°ú¤ÍÈ¤²»þ¤ÎÆñÌ±À¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤éÃæ¤ÇË½¹Ô¤äÎ¬Ã¥¤¬µ¯¤¡¢»ä¤Ï¥½Ï¢·³¤Î¾¹»¤Ë¥µ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÀÚ¤ÃÀè¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¢¤ï¤ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ë¡¢Â©¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á½ê¤Ë¤¤¤¿ÆÉ½ñ²È¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜ¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¼ê¤¢¤¿¤ê¼¡ÂèÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î1Ç¯´Ö¤ÏËÜ¤ò¤º¤¤¤Ö¤óÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤Î»ä¤ÏÌÜ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤ÈËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Ê¹¤Î½ñÉ¾Íó¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼êÄ¢¤Ë¤Ä¤±¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë´ó¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤½¤Î¥á¥â¤ò¾Ã¤¹¡£
Çã¤¤µá¤á¤¿ËÜ¤òÁ´ÉôÆÉ¤à¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£