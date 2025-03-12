É×¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ëV6¡ªàÀ¶Á¿á½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËSNS¾×·â¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦...Æ´¤ì¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¯âÁ¤·¤¯ßê¤á¤Èþ¤·¤¤¡×
¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
¡¡V6¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¹ÌîÇî¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÇòÀÐÈþÈÁ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿À¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°áÁõ¼Ì¿¿¤Ç¤¹ £±¡Á£³ËçÌÜ¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó) ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¡¢¥°¥ì¡¼¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×ÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþÈÁ¤µ¤ó¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Þ¤¹¤ï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¯âÁ¤·¤¯ßê¤á¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢1998Ç¯¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¡× (TBS)¤Î2ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£16Ç¯V6¤ÎÄ¹ÌîÇî¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡¢2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£